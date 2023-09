Azt is hozzátette: a Salla Művelődési Központ és Könyvtár energetikai felújítását egy sikeres terület- és településfejlesztési operatív programos pályázat révén valósíthatták meg. A munkálatok értéke 100 millió forint volt, ebből a pályázati támogatás mintegy 90 millió forintot tett ki, a fennmaradó részt pedig önerőből, saját bevételei terhére biztosította a beruházáshoz a város.

Gyarmati Antal arról is beszélt, hogy tavaly decemberben az energiaárak elszabadulása miatt voltak kénytelenek bezárni az intézményt, ám ez egyben lehetőséget adott arra is, hogy megkezdhessék a beruházást. Az azóta eltelt időszakban – köszönhetően a rendelkezésre álló forrásoknak – sikerült az eredetileg eltervezett munkálatokat, így a födém- és homlokzati szigetelést, a nyílászárók cseréjét, valamint az akadálymentesítést elvégezni.

- A Salla Művelődési Központ és Könyvtár a városunk azon intézménye, amely ezidáig kimaradt az energetikai korszerűsítésből – tette még hozzá a polgármester. – A felújítás most is csak részleges, hiszen a fűtés korszerűsítése és a napelempark kialakítása egy következő ütemben történik meg, de reményeink szerint így is jelentős energiamegtakarítást érhetünk el.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője a megújuló városközpontról beszélt, hiszen a Salla Művelődési Központ és Könyvtár épületével szemben található a közös önkormányzati hivatal és az általános iskola is, melyek ugyancsak a közelmúltban estek át egy felújításon, de a Rákóczi utca déli szakasza is most újul meg. A képviselő szerint mindez azért is fontos, mert rendezett, esztétikus körülmények várják az említett intézményekben dolgozókat, ezáltal várhatóan az ő munkakedvük is javulni fog.

Az épületen végzett munkálatokat Papp Tamás, a kivitelező Vasi Bádogos Szolgáltató Kft. képviselője részletezte, aki ezzel kapcsolatban azt is megemlítette, hogy a beruházás révén a rezsifenntartás válik hatékonyabbá, ezáltal költségkímélőbb lesz a működtetés.