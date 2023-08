- Kezdetben elég gyorsan elindult mindenki az aratással, amit a lezúduló nagy mennyiségű csapadék lassított. Jelenleg Zalában a gabonaféléknek 70-75 %-os a betakarítása. Azok a táblák, amiket még nem arattak le, jelentősen elgyomosodtak, több helyen megjelent a korompenész - mondta Sabján Krisztián, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala vármegyei szervezetének elnöke. Hozzátette, a csapadéknak kilúgozó hatása is van, ami rontja a minőséget és a mennyiséget.

Az eddig learatott gabonáknál magasabb víztartalmat mértek, mint a tároláshoz szükséges 14 % alatti érték. A problémát a gazdák szellőztetéssel vagy rostálással kénytelenek megoldani. Ez külön gond, ha nem rendelkeznek tárolóval. A betakarítás utáni tarlóápolás is nehezebb, hiszen sok helyen a gabona után repcét vetnek, ami elméletileg három héten belül elindulhatna, de ilyen időjárás mellett ez nem valószínű.

A korábbi évek kiszámíthatatlan piaci viszonyai ebben az évben is érvényesek. Az ukrán válság hatása erős, hiszen Ukrajna nemcsak Európa, hanem a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre. Az üzemanyagár emelkedik, s nem alakulnak jól a felvásárlási árak sem. Az elmúlt esztendőkhöz képest 2023-ban a gabonafelvásárlási árak csaknem a felére estek vissza, a termelési költségek viszont másfélszeresére, kétszeresére nőttek. A lehullott csapadék a kukoricánál és a napraforgónál kedvezően hatott a mennyiségre és a minőségre.

Sabján Krisztián úgy véli, a gazdák jó termésátlagban bíznak, ám az időjárás még okozhat meglepetéseket. Hasonló tapasztalatokról számolt be Simon József Zalabesenyőben élő mezőgazdasági vállalkozó is. Ő az aratást az őszi és a tavaszi árpával kezdte. Utóbbi termése 30 %-kal lett kevesebb a megszokottnál. A búza esetében eddig összterületének 10 %-át aratta le. Helyzetét az esőzés és a pára is nehezítette. Többször mérte a mag nedvességtartalmát, ami 16-20,5 % körüli értékeket mutatott, így magas szárítási költséget kellett volna fizetnie. Az aratás kezdetekor még 6 tonna felettire becsülte a termés mennyiségét, ám az idő előrehaladtával ez a szám csökken, illetve a késlekedés a minőségnek sem tesz jót. Ilyenkor a páratartalommal és a gombaölő szerek hatásának elmúlásával is meg kell küzdeni.

Évek óta kapcsolatban áll egy felvásárló céggel, oda szállította be korábban az árpát és a repcét. Az aratáskor - mint mondja - az árak elkezdtek feljebb menni, majd megtorpantak. A búzáért a tavalyi árnak még a felét sem adják meg. Simon József kukoricát és napraforgót is termeszt. Úgy látja, a kukoricatermés rekordnagyságúnak ígérkezik, ám tart az őszi időszak nem várt kellemetlenségeitől, amik emelhetik az összköltséget. A napraforgónak hatalmas, kitelt tányérai vannak, a gyomirtás sikerült, tápanyagot is kaptak a növények, így reméli, hogy jó lesz a termés.