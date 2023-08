A Zalaegerszegen élő Pais István 1974-től foglalkozik méhészkedéssel. Mint mondta, nehezen indult az akác, tavasszal a hűvös idő mellett sok volt az eső, így a vegyes virágmézek, a gyümölcs nem nagyon sikeredett. Az akác végül a vártnál jobban hozott, ám minőségben elmaradt a tavalyitól. A méhész nem vándoroltat, három telephelye van, Gellénházán, Becsvölgyén és Szilvágyon. Egy-egy helyszín 30-35 méhcsaládnak ad otthont. Szerinte odafigyeléssel, korlátozással családonként 25-30 kilogramm méz megtermelhető. Ami az értékesítési lehetőségeket illeti, bonyolult a rendszer, megvannak a felvásárlók, akikkel a kapcsolatot tartja. A levett minták bevizsgálása után a kereskedő eldönti, hogy szüksége van-e az adott minőségű mézre. Emellett az sem mindegy, hogy a méhész mekkora mennyiséget tud ajánlani. A nagybani eladás mellett Pais István boltokkal, piacokkal is kapcsolatban áll, emellett magánszemélyek vásárolnak rendszeresen tőle.

Többet kellene fogyasztani a folyékony aranyból

Fotó: Szakál Eszter

A méhészek helyzetét Somogyi Gyula, a Nagykanizsa és Környéke Méhészegyesület elnöke nagyon nehéznek minősítette, főleg annak tükrében, hogy 2023 számukra sem kezdődött jól.

- Év elején voltak nagyon meleg napok, ami nem jó a méheknek, mert nekiállnak fejlődni, majd a beköszöntő hideget a fiasítás sínylette meg. Március-áprilisban fagykárok érték területünkön az akácfákat, a másodhajtás pedig már nem, vagy csak kevés nektárt adott - így összegezte a tapasztalatokat az elnök.

A repcéből sok méhész alig vagy semennyit sem pörgetett, és kevés lett az akácméz is. A vándoroltató szakembereknél szintén elmaradt a termés a várttól. Somogyi Gyula jelezte, számukra óriási gondot okoz az Európát elárasztó hamis méz. Ront a helyzeten, hogy Ukrajnából is nagy mennyiség érkezik töredékáron. Az elnök szerint a kereskedők kevés hazai portékát vesznek, így még a tavalyi mézükből is van raktáron. Emiatt egyre többen méhész úgy dönt, hogy abbahagyja. Pedig érdemes a magyar, köztük a helyi szakemberektől vásárolni, hiszen ők nem keverik a mézet, tőlük mindenki minőséget kap - mutatott rá az elnök.

Németh Zsolt Alsónemesapátiban élő méhésznek is több telepe van, ezek idén teljesen szórt képet mutattak. Bár a kezdés jó terméssel kecsegtetett, a fagy hatalmas károkat okozott. 300 méhcsaláddal dolgozott, az elvehető méz mennyisége változott, volt ahol 10, másutt közel 30 kilogramm lett. Tőle hat kilométerre akadt olyan méhész, aki egyáltalán nem pörgetett. Az eladással kapcsolatban kiemelte, hogy míg a megtermelt áru legnagyobb mennyisége korábban nagybani értékesítéssel kelt el, ma már sokan próbálkoznak azzal, hogy otthonról adják el a mézet. Teszik ezt azért, mert a külföldről behozott méz lenyomja az árakat. A kínai méz például a szakember szerint ultaszűrt, aminek nincsen fajtajellege. Németh Zsolt érdekességként jegyezte meg, hogy kollégái, akik Kínában jártak, azt látták, hogy odakint van piaca és ára a jó minőségű, valódi méznek. Idehaza sok múlik a fogyasztókon, akik, ha hazait vesznek, a környezetet és a magyar termelőket támogatják. A méz - ahogy a méhész fogalmazott - a méhecskék és a természet ajándéka az embernek, azzal a napfény erejét kapják, s bármikor megvédhetik vele az egészségüket.