A rezsiválság ellenére fejlődik Kerkabarabás

A rezsiválság ellenére fejlődik a 325 lélekszámú település, elfogytak az eladó házak, és jelentős útfelújítás is megvalósul. Paál István polgármester számolt be arról, hogy a Falusi csok támogatásnak is köszönhetően gyermekes családok vásároltak házat a faluban és költöztek be. Jelenleg nincs eladásra váró ingatlan helyben.

Korosa Titanilla Korosa Titanilla

Az elmúlt héten lottózóval bővültek a helyi kisbolt szolgáltatásai, a képviselő-testület tagjai (j-b), Paál István, Csrenkovicsné Balaicz Krisztina, Kovács József alpolgármester és Matyasecz Anikó üzemeltető tortával ünnepelte a nyitást Fotós: Korosa Titanilla

- Az elmúlt négy évben megközelítőleg 20 százalékkal emelkedett a település lélekszáma, elsősorban olyan fiatalok érkeztek, akik itt alapítottak, alapítanak családot - mondta a polgármester. - Egyrészt jó áron lehetett nálunk házat venni, meghatározó Lenti közelsége, illetve itt csend van és nyugalom, s mindent megteszünk, hogy tiszta, rendezett, élhető legyen a falu. A helyi vállalkozók is segítik a települést élhetővé tenni, van élelmiszerbolt, presszó, dohánybolt hosszú nyitvatartással és egyéb szolgáltatások is megtalálhatók - mondta. - Megalakult tavaly a sportkör, illetve folyamatban van a Kerkabarabást Lentikápolnával összekötő út egy részének fejlesztése. Paál István hozzátette: jelen helyzetben a spórolás elsődleges, a működés biztosított, közintézményt nem tartanak fenn, az orvosi rendelő, a polgármesteri hivatal és a művelődési ház egyazon épületben található. Itt néhány éve korszerűsítették a fűtési rendszert önerőből, és fával fűtenek. Működik a falugondnoki szolgálat a Magyar falu programban vásárolt új falubusszal. Programokat is terveznek, a közelgő húsvéti ünnepen idén is lesz tojásvadászat és tojásfestés a gyerekeknek, a rendezvény tavaly nagyon népszerű volt. Tartanak gyereknapot, ahogy tavaly, úgy idén is Lentibe, a strandra látogatnak el a gyerekekkel és a szülőkkel, majd a falunap következik, ahol színes programmal felavatják a pajtaszínházat.

