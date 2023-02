Senkó Balázs polgármester az avatón arról beszélt, az átkötő út fontos a két részből álló község életében, hiszen „olyan, mint egy köldökzsinór”. Tilaj felől a megyeszékhely, Zalaegerszeg is ezen érhető el legkönnyebben, így a közlekedés számukra itt „sokkal jelentősebb, mint kint a 76-oson”. A falugondnoki szolgálat is ezen az útvonalon viszi a gyerekeket iskolába és óvodába, már csak ezért is lényeges e szakasz jó állapota.

A község első embere leszögezte: a kormány és a Magyar falu program jóvoltából megújulhatott a település legnehezebben karbantartható útja, majd úgy folytatta, nemcsak a rekonstrukcióhoz kaptak támogatást, hanem kommunális gépek vásárlására is, amiket az útpadkák gondozásához és szükség esetén kátyúzáshoz is használhatnak.

Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a település méretéhez képest jelentős a forgalom ezen az átkötő úton, így a tilajiak és az erre közlekedők érdekét egyaránt szolgálja ez a beruházás.

– Az Mfp azt bizonyítja, a helyi közösségek támogatása, a falvak, kisvárosok fejlesztése fontos feladat, mert a vidék nélkül nem képzelhető el a magyar jövő – hangsúlyozta a politikus. – A Magyar falu programban a kormány kizárólag hazai forrásból támogatja az ötezer lélekszám alatti településeket. Ebben a választókerületben mintegy nyolcmilliárd forint értékben valósultak meg különböző fejlesztések, amelyek az élet szinte minden területét érintik. Az útfejlesztések mellett például orvosi rendelők újultak meg, és szép számmal voltak épületenergetikai és infrastrukturális beruházások is.

Nagy Bálint leszögezte, bármennyire is nehéz most Európa gazdasági helyzete, a magyar vidék továbbra is kiemelten fontos a kabinet számára, erre példa az is, hogy a falusi csok-ot 2024 végéig meghosszabbította a kormány.