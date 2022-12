A Tungsram Operations Kft. az MTI-nek megerősítette: előrehaladott tárgyalások folynak, amelyekről a munkavállalóikat is tájékoztatták.

A munkaadó pénteken levélben tájékoztatta a munkavállalókat arról, hogy Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Budapesten és Hajdúböszörményben is új cégek veszik át és foglalkoztatják tovább a dolgozókat a jelenlegi tevékenységi körökben. A Képes Kálmán ügyvezető által aláírt levél szerint valamilyen formában minden telephelyen folytatódni fog a munka; egy cég vagy befektetői csoport üzemeltetné az adott üzemet vagy egy részét, és a dolgozók egy hányadának munkát biztosítana.

Zalaegerszegen állnak legközelebb a szerződéskötéshez, itt a Videoton az eddigi kapacitást vinné tovább a gyáregység üzemeltetőjeként, a dolgozók nagy részét is foglalkoztatni kívánja.

Nagykanizsán egy ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó vállalat venné át az üzemeltetést, a telephely a jelenlegi bérlőkkel együtt ipari parkként működne tovább. Ez a befektető a kapacitások egy részét, vagyis a LED-lámpák összeszerelését, a műanyag fröccsöntést és a fémmegmunkálást is átvéve 160-180 embert foglalkoztatna tovább.

Budapesten egy pénzügyi befektetői csoport tovább működtetné a lámpagyártást, a kerámiaüzem kapacitásaira pedig a Bakony Kerámia Kft.-vel és a Rauscherrel várható megállapodás, és mindkét üzemben 50-50 dolgozót alkalmaznának. A vertikális farm kutatási célokra szakosodva üzemel tovább az Orion Űrnemzedék Alapítvány tulajdonában lévő cég irányításával.

Hajdúböszörményben a wolframszál-gyártáshoz szükséges telephelyrészt egy még meg nem nevezett pénzügyi befektető üzemeltetné, a forgácsoláshoz szükséges üzemet pedig a Scintilla Kft. A jelenlegi dolgozók közül összesen körülbelül 100 embert foglalkoztatnának a jövőben.

A cégvezetés levele arra is kitér, hogy az üzemeltetésre át nem adott területeken egy erre szakosodott cég fog minden telephelyen gondoskodni az állagmegóvásról.

A Tungsram idén áprilisban jelentette be, hogy megszünteti a hagyományos világítástechnikai termékek gyártását, ezért az év végéig több ütemben 1600 dolgozóját bocsátja el. A társaság májusban csődvédelemet kért, majd novemberben a legnagyobb hitelező, az EXIM Bank által elutasított csődegyezségi ajánlat után felszámolási eljárás indult, amely miatt a még állományban maradt 750 ember csoportos létszámleépítését jelentette be a cég.