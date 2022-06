Erről beszélt három Zala-völgyi termelő, akik a hosszú hétvégén, a Nyitott Porták sorozat részeként, ismét kinyitják birtokuk kapuját a látogatók előtt. Fatér Balázs István, a Csáford-völgyi Natúr Pont vezetője elmondta: az agrárium szempontjából kedvezőtlen időjárás az elmúlt öt évben folyamatosan a termés csökkenését hozta, ami idén szerencsére változik, s végre jó esztendő ígérkezik.



– Viszont hatalmas probléma megfelelő munkaerőt találni, annak ellenére, hogy mi éves állásokat kínálunk – folytatta, hozzátéve: ők a folyamatos termésromlás miatt az elmúlt egy évben erős profilbővítést hajtottak végre. A jövőben gyü­mölcs­borokat is készítenek, emellett a birtokukon quadtúrákat, airsoft­meccseket és harcijármű-vezetést is kínálnak.



„Picit belehúztunk, de úgy látszik, minderre van igény” – tette hozzá Fatér Balázs István.



Pétsch Guidoné Katalin, a Görbői Gyümölcskert egyik tulajdonosa azt mesélte: bár férjével „idősödnek rendesen”, de most lendülnek bele igazán: amit saját maguk el tudnak végezni, megcsinálják a gazdaságban. Például huszonhárom évig volt egy traktorosuk, aki nemrégiben nyugdíjba ment, s bár vissza-visszajár, de rendre a férje ül a munkagépre s permetez – 71 évesen.



Hozzátette: az időjárás náluk is gondot okozott: tavaly például a kétezer cseresznyefájukon összesen jó, ha 10 kiló gyümölcs termett a fagy miatt.



– Mi a mezőgazdaság szépsége? – kérdezett vissza Pétsch Guidoné Katalin. – Az, hogy kinn vagyunk, szép a környezet, de azért ne tagadjuk el: minden egyre nehezebb. Mi akkor jöttünk erre a vidékre, amikor a gyerekeink már kirepültek, s bár sokat segítenek, a gazdaságot egyelőre nem tudjuk átadni nekik. Lehet, ha majd náluk is felnőnek a fiatalok, ők is rátalálnak ennek az életformának a szépségére. Mi is akkor kezdtünk gazdálkodni, amikor ők felcseperedtek. Egyelőre azonban ott tartunk, hogy kiakasszuk-e az eladó táblát, ami ellen a legkisebbek, a hat unoka tiltakozik leginkább.

Dóka Éva, a zalaszentgróti Dóka Pincészet vezetője emlékeztetett: a szőlészet-borászat sok támogatást kap mostanság, így jobban átvészelhetők a nehezebb évek.



– Viszont nagyon sok a borászat s a kiváló bor, emiatt valahogy ki kell tűnni a többi közül a talpon maradáshoz – árnyalta a képet. – S persze nálunk is gond az emberhiány. Nekünk vannak fix dolgozóink, akikhez ragaszkodunk, és próbálunk mindenféle juttatást megadni nekik, hogy maradjanak. Idénymunkásaink viszont főként nyugdíjas, 70 év körüli nénik, és egyelőre nem tudjuk, hogy ezt a csapatot hogyan tudjuk majd pótolni, mert sokan közülük abbahagyják a munkát.