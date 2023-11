Az édesanya ezért egy játékot talált ki gyermeke számára: egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-egyet közülük. Közben a kisfiú felnőtt, s nem felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amelyen huszonnégy ablakocska mögé egy-egy darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, s ezek csak a spaletták kinyitása után váltak láthatóvá.

Az üzletek polcain már ott sorakoznak a fent említett, csokoládéval töltött naptárak, de találhatunk kézműves, vagy minden évben felhasználható textil változatokat is. Adventi naptárat egy kis kézügyességgel és kreativitással magunk is készíthetünk, ehhez mutatunk néhány ötletet. A napi meglepetés szinte bármi lehet, édesség, apró ajándéktárgy, de akár egy kedves üzenet is.

