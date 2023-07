A réteskóstoló mellett az érdeklődők azt is megfigyelhették, a helyi iskola konyhásainak jóvoltából, hogy hogyan is kell elkészíteni ezt a hagyományos tésztaételt, amit sós, vagy édes töltelékkel is ízesíthetnek. A térségre jellemző túrós, tökösmákos és káposztás mellett volt meggyes és más ízű is, a vendégek kedvükre válogathattak. A jó, totyogós túrós rétes titkát is elárulták a hölgyek, elmondták, hogy érzéssel kell készíteni, lényeg, hogy rugalmas legyen a tészta, se túl kemény, se túl puha, a tölteléket pedig tejszínnel finomítják.

A helyiek mellett kínált még rétest a letenyei horvát nemzetiségi önkormányzat küldöttsége, illetve Eszteregnyéről és Becsehelyről is érkeztek csapatok.

Havasi Viktória, Tótszerdahely polgármestere elmondta, hogy a rendezvény a helyi, muramenti horvátságra jellemző hagyományos rétes, ahogy ők nevezik a gibanica készítésére épül.

a vendégek is megkóstolták a rétest, b-j Koósz Attila, Bene Csaba, Havasi Viktória, Cseresnyés Péter

Fotó: Korosa Titanilla

További programokkal is kiegészítették a napot - tette hozzá - szintén a horvát hagyományok őrzésének jegyében fellépett a helyi Pomurske zice tamburazenekar, illetve a "Mura" Horvát Hagyományőrző Egyesület kórusa, a szomszédos Tótszentmárton tánccsoportja, de a zenei kultúra más szegmense is megjelent, este Tolvai Reni adott koncertet, valamint volt még kézműves kirakodó vásár és gyerekprogramok is. A helyi civil szervezetek és intézmények képviselői pedig népi ételeket készítettek.

A megnyitón többen is köszöntötték a megjelenteket, elsőként Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője. A politikus felidézte, hogy nemrég kétnyelvű utcatáblákat avattak a településen, de számos más program is történt itt, ezek mind a helyi közösség erőfeszítésének köszönhetők. A rendezvények egy része pedig a horvát identitás megtartását is szolgálja, így a rétesfesztivál, mely a hagyomány őrzéséről, a közösségi erősítéséről szól, de a közeli Horvátországból érkező barátokkal való kapcsolatok további építését szolgálja.