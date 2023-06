Fát metszettek, székeket pakoltak, vízelvezető rendszert építettek, füvesítettek és a konyhát rendezték be a vendéglátósok a Balatonnál az elmúlt napokban. Vannak, akik már néhány héttel ezelőtt hétvégente is nyitva voltak, sokan azonban június első hétvégéjén kezdték meg az idei szezont. Bogdán János balatonlellei vállalkozó is szombaton nyitotta meg büféjét.