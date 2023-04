Bognár Balázs, a Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület (HFFE) elnöke a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta: az óvodás és iskolás futamok mellett 7, 14 és 21 kilométeres kihívást kínálnak a nevezőknek, akik egyénileg és váltóban is indulhatnak, 3-tól 99 éves korig.

A Hévízi Futófesztivál az idei budapesti atlétikai világbajnokság beharangozó versenye. Ezzel kapcsolatban Gelencsér János, a HFFE alelnöke elárulta, a nemzetközi viadal szervezői is eljönnek a fürdővárosba, s promóciós anyagokkal, attrakciókkal készülnek. A fürdővárosi indulók kuponkódot kapnak, amellyel a vb napijegyeit és bérleteit 50 százalék kedvezménnyel vásárolhatják meg.

Süténé Tüttő Beáta sajtótitkár elárulta, idén lesz eb-, séta- és napfelkeltemaraton, gondolva a kutyásokra, az idősebbekre, illetve a jógázás és a meridiántorna híveire. Arról is szólt: a program jótékonysági célokat is szolgál, a felajánlásokból egy hat gyermeket – a felesége tragikus halála miatt – egyedül nevelő édesapát, egy baleset miatt jelenleg munkaképtelen nőt, illetve két állatvédő szervezetet támogatnak.

A fürdővárosi eseményt az önkormányzat is támogatja. Ezzel kapcsolatban Papp Gábor polgármester leszögezte, az élet különböző területein működő közösségek fontosak a város számára, ezért a helyhatóság, erejéhez mérten, mindig mellettük áll. Mint hangsúlyozta, a futófesztivál a közösségépítést, a mozgást, az egészéget, a közös élményt és a családot egyaránt szimbolizálja, s az eseményre mintegy ezer nevezést várnak, persze a családok, gyerekek mellett.

Kiemelte: „mindez turisztikai vonzerőt is jelent, azon túl, hogy összetartja a város közösségét, hiszen nemcsak hévíziek indulnak, hanem az eddigi tapasztalatok alapján jönnek akár más országokból is résztvevők, illetve érdeklődők”. Papp Gábor azt mondta, az önkormányzat – akárcsak cégeinek számos munkatársa – szívesen áll e rendezvény mögé, amely az ifjakat is megmozgatja, hiszen a város fiataljai például rendezőként, segítőként is közreműködnek.

Nevezni előzetesen a hevizrunning.com oldalon, illetve a helyszínen, a nagyparkolóban lévő irodában május 13-án, szombaton 15 és 18 óra között, a verseny napján pedig 15 óráig lehet. A 7, 14 és 21 kilométeres futamok 16 órakor startolnak.