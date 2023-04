Kelemen Csaba elnök elmondta: miután végre beköszöntött a tavaszias jó idő, és a víz hőmérséklete is emelkedni kezdett, láthatóan megjött a halak kapókedve, ennek okán pedig várhatóan egyre több pecás jelenik majd meg a vízparton. Az élményteli horgászat érdekében ezért szükségessé vált a horgászhelyek környezetének rendezése is.

- Az már a második környezetvédelmi napunk idén – magyarázta az egyesületi elnök. – Most az egyik legfontosabb feladatunk a fűnyírás volt, egyrészt a vízzáró gáton és a túlfolyóknál, aminek elvégzését a katasztrófavédelem is ellenőrzi, de a horgászhelyek környékén ugyancsak szükséges a növényzet karbantartása. Emellett olyan feladatokat végeztünk még el, mint a tábori illemhelyek fertőtlenítése, a hulladékgyűjtő edények ürítése és a szemétszedés, illetve a belógó vagy balesetveszélyesnek tűnő faágak eltávolítása. Amit a környezetvédelmi napra terveztünk, azt a horgászaink elegendő számának és szorgalmas munkavégzésének köszönhetően sikerült is elvégezni.

Kelemen Csaba hozzátette: hamarosan valóban megélénkül az élet Kustánszegen, hiszen kezdődik az éjszakai horgászakciók szezonja, júniusban pedig nagyhalfogó-versenyt rendeznek a tónál, amire már várják a jelentkezőket.