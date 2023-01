Ahogy megszokhatták, szinte minden héten jelentkezünk újabb kis árvával, hátha valaki úgy gondolja felelős állattartóként, hogy éppen egy menhelyes vagy mentett cicát szeretne örökbe fogadni. A Bársonytalp Zala Egyesület közösségi oldalának rögzített bejegyzésében lehet megnézni az aktuális gazdikeresőket. Ezek a macskák legtöbb esetben ivartalanítottak vagy éppen műtét előtt állnak (néhány esetben a gazdit kérik erre), ezzel is elkerülve a felesleges szaporulatot.

Most egy újabb fiú cica, Félix következik.

„Félix vagyok, bár tudom, nem úgy nézek ki, mint az a pepita reklámarc, de legalább olyan szép vagyok, mint ő. Egy hegyi vad cica gyerekeként születtem, másik két tesóm még mindig nem szokott kézhez, én vagyok itt a pozitív kivétel. Úgy döntöttem, adok esélyt az embereknek... Több mint féléves kiscsávó vagyok, tök kedves, szeretem a puha, meleg cuccokat és a simogatást. Nagyon szeretnék lakásban élni, azért is, mert anyukámat elütötte egy autó, s nem akarok hasonló sorsra jutni. Szeretném, ha ennek a veszélynek és a sok többinek nem lennék kitéve. Van egy hölgy, ő eteti a tesókat is, meg a többi sok hegyi cicát, ők már mind ivartalanok. Anyát is próbálták befogni erre a célra, de ő túl vad volt... ezért születtem meg én. Most meg meghalt… Segítsetek nekem… Nincs 7 életem sajnos... A hölgy amúgy kedves velem, de nagyon sok itt a fajtatárs - nem mintha nem jönnék ki bárkivel - , de azért... Szóval szólj, ha kellek!”