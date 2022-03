Az idén először eredtem a növény nyomába Lentiben a Vadvirág tanösvény mentén alaposan bejárva a parkerdőt, ahol a hóvirág, a tőzike és szellőrózsa után ez a csodálatos kis virág is kibontotta szirmait. Pontosabban, az itteni kockás liliomok nagyobbra nőnek, mint máshol, úgy tűnik, hogy a Natura 2000 védettség alatt álló parkerdő tölgy-kőris-szil fái alatt jól érzi magát a virág. Az erdő is gyönyörű, fehér virágszőnyeg terül az avarra szellőrózsából, s ezek a fehér kis virágok is színesítik a liliomokat. A virág elterjedéséről annyit, hogy kontinensünkön főleg Közép- és Délkelet-Európában található meg, de általában csak szórványosan, sajnos a rétgazdálkodás változása miatt sok helyen a kihalás fenyegeti. Németországban 1993-ban az év virága volt. Hazánkban is védett növény, természetvédelmi érték 50 ezer forint.