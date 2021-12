Ezen a zalai települések többszáz millió forint nyertek olyan célokra, amelyek megvalósításával javulhat a zártkertek müvelhetősége. A támogatható tevékenységek közé tartoznak a zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló utak javításai, ezek csapadékvíz elvezetéséhez szükséges fejlesztések, karbantartások elvégzései, vízvételi helyek kialakításai, kút és esővízgyűjtő rendszerek kiépítései, a villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések létesítései, vadkerítések építései, valamint gyümölcsfa- és szőlőtelepítések. A szinte utolsó pillanatban érkező támogatásokra nagy szükség van, hiszen a rendszerváltás óta egyre gyorsabb ütemben pusztultak ezek a kertek. Erről szól A „hegyek” rekviemje írásunk, melynek szerzője több mint fél évtizede kutatja a falvak élethelyzetét, s történelmi megközelítéssel, érzékletesen mutatja be e fájó folyamat megyei érintettségét.

Egykori hajlék az orosztonyi határban

Forrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

– Ahogy kitavaszodott, az egyik reggelre minden gyümölcsfánkat lerágták a szarvasok- panaszkodott ismerősöm. – Nem csak a leveleket legelték le, hanem a bogyónyi terméseket is – folytatta, s elmesélte, vadkerítést építettek, beton lábakkal, vadhálóval. Ahogy felhúzták az acéldrót hálót, két napra rá, több helyen is valamilyen állat aláásott a drótfonatnak, s bejött a kerten belülre. Csapdát állítottak drót hurokból. Egyik reggelre a hurok fogott egy termetes borzot. Ahogy az állat előtt álltak, s azon gondolkoztak, hogy mi legyen vele, a borz felágaskodott, csapott egy nagyot a testével, elszakította drótot, s eltűnt a csalitosban…



A vadak elleni küzdelmen túl, beszélhetnénk a nagy nyári záporok hegyi utakat elmosó károkozásáról, a földjüket művelni nem tudó öregekről, a szőlőt pusztító kabócáról, az elhagyott földeket elfutotta gazról, gondozatlan erdőkről. Tízezer számra vadultak el a zártkertek az elmúlt évtizedekben, lassan feledésbe merülnek egykori gondozóik, erőfeszítéseik, tudásuk… A „hegy” visszafordíthatatlanul pusztul, egyre jobban magára maradt a zalai kis falvak többségének határában, még ha történtek is megmentési, tovább élési próbálkozások…

Ezt a kávási boronapincét is elhagyták

Forrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

Sisa Béla, a nemrég elhunyt Ybl Miklós-díjas építész, aki, a Kárpát-medencében található népi építészet megmentésével és helyreállításával foglalkozott, Káváson tett például kísérletet a boronapincék megmentésére. Így ír erről: „Hagyományőrző település. Éjszaka a városlakók számára félelmetes a csend. Az itt lakóknak talán a szőlőhegyek – a „hegyek” – a legkedvesebbek, ahol majdnem minden családnak pincéje, "hajléka" van. A védelem alatt álló boronafalas hajlékok a legtávolabbi múltba vezetnek. Az ide látogató vendég kapcsolatot teremthet a göcseji határőrzők, gazdálkodók leszármazottjaival, megismerhetik életüket, kultúrájukat. A község vezetése elhatározta, hogy a hegyeken átvezető földutat a turisták számára is megnyitja, melynek a Boronaút elnevezést adták…” Közel negyven borona építésű pincét láthatunk erre, ezek közül 12 pince tetőzetét egy program keretében négy éve megújították. Sajnos a zártkertek átalakulása, de leginkább az elhagyása megállíthatatlan. A tulajdonosok elöregednek, sokan hagynak fel a kertek művelésével. Olyan szőlőket is elhagytak már, mely telkeken, tetőzetüket megújított pincék állnak.



Mindez mégszembetűnőbb Orosztony határában, ahol Rockenbauer Pál is barangolt:

– Nehéz elhinni, de néhány évtizede ez a hegy nem erdővel borított terület volt, hanem virágzó szőlőskertek sorakoztak pincékkel. Az erdő fái között még most is találni összeroskadt épületeket – mutatja Horváth Árpád a fák közötti omladékokat. Elmondja, hogy Örömhegyen 48-an, a közeli Aranyhegyen pedig 122-en laktak.

Takaros kis pince az erdő szélén öreg, óriás gesztenyefával a zalaszentmihályfai hegyen

Forrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

– Örömhegy, Aranyhegy, olyan nevek ezek, amelyek a nevükben is jelzik, valami jó történt itt az emberekkel – mondja Árpád, akivel megérkezünk a fához, amelyre a nagy televíziós túrázó, Rockenbauer Pál fotóját tették ki, mellette pedig emlékoszlopa áll.



A pusztaedericsi hegyen idősebb Varga Béla mondja: „Legalább kétszáznegyven pince volt ezen a hegyen példásan megművelt területtel. Magam is vagy hat szőlőt gondoztam. Most, pincém még van, de a szőlővel felhagytam. Annyi a vad, hogy mindent tönkretesznek, jó, ha még huszan próbálnak gazdálkodni, a fiatalok feladták, el is tűntek a hegyről. Itt születtem, de felnőtt koromig még csak nem is láttam szarvast, vagy vaddisznót, most meg a kerítéseket is szétszaggatják.

Gyönyörű a színesedő őszi erdő, igaz járhatatlanul elvadult, nem is olyan régen erre szőlők voltak és pincék sorakoztak

Forrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

Miért történt így? Azzal, hogy a falvakban felszámolták a lakók az állattartást, felerősödött a zártkertek elhagyása. Előbb a hegyi kaszálókat hagyták el, mert nem kellett már az itt megtermelt takarmány, majd a gyermekeket sem hívták segítségül a szülők az itteni föld adta plusz előállításához. De ez a „plusz” is drága volt! A bevásárlóközpontok mindent olcsóbban kínáltak a falusi kertben, s főleg a hegyen megtermeltnél. Döbbenetesen gyorsan, s nagy tömegeket érintően söpört végig a magyar falun ez a változás! Egy tanulmány szerint a zártkertek sorsának alakulása országosan mintegy 5 millió embert érinthet, vannak, akiket közvetlenül a tulajdon okán, másokat csak érzelmileg, a családjuk kötődése révén. A zártkertek történelmi képződmények, a második világháború után, a téesz-szervezés hagyatékaként maradtak fenn. A belterületen voltak a lakóingatlanok, a külterületen pedig a mezőgazdasági földek, a zártkertek e kettő között helyezkednek el. A települések külterületének nagyüzemileg nem művelhető, elkülönített részeiként maradtak ránk a zárkertek. Viszont, már az 1970-es évektől tetten érhető, hogy a zártkerti ingatlanokat hétvégi telkekként kezdték használni, azon kisebb alapterületű házakat építettek, sőt, voltak (egyre többen vannak!), akik ki is költöztek oda. A földtörvény szerint nehéz volt a zártkertek értékesítése, ezért a jogalkotó 2015-től lehetővé tette a művelés alóli kivonás lehetőségét.



Mára radikális átalakulás történt a földhasználatban. Míg 1960-ban hétmillió 141 ezer hektár volt a mezőgazdasági terület az országban, ez mára nem éri el az ötmillió 300 ezer hektárt. Az 1990-es, 341 ezer hektárnyi kertművelési ág napjainkra 38 ezer hektárra csökkent. A szőlőé 138 ezerről, 68 ezer hektárra zsugorodott, míg a mezőgazdasági művelés alól kivett földek nagysága ebben az időszakban a mintegy egymillió hektárról, közel kétmillióra nőtt. Ez természetesen nem a zárkertek átminősítése miatt történt, hanem az utak, az ipari és a városi területek növekedése miatt alakult így. A zártkerti telkek többségét ugyanis, csak az erdő futotta el, mint azt a polgármesterek közül sokan elmondták a gazdák egyszerűen elhagyták a kerteket, azok nyilvántartási viszonyainak többségét mind a mai napig nem rendezték.

Jó volna, ha sokáig gyönyörködhetnének ezekben a pincékben a szilvágyi hegyen. Megmentésükre erőfeszítéseket tesznek a helyiek

Forrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

A valkonyai hegy már-már térdre rogyott. Több tömés pince összedőlt, vagy az összeroskadás szélén áll. Az egykori szép kerteket elfutotta az akác, a hatalmas, öreg szelídgesztenyefákat is szorongatja az erdő. Alig találtunk olyan gazdát, aki még műveli a szőlőjét. Ottjártunkkor egyetlen ember mozgott csak a hegyben, ifjabb Bali József akác kordon oszlopokat állított a szőlőjében.

– Hogy milyen volt ez a hegy, amikor tíz éves voltam? Azt most már elmondani sem tudom, mert szinte hihetetlen, hogy lepusztult minden. A mai fiataloknak csak a mobiltelefon kell, nem veszik a kezükbe a kapát vagy a kaszát, lefeljebb akkor tennék ezt, ha ezek nyele is mobiltelefonból volna – kesergett.

Az, hogy a zártkertek kiestek a piaci ellátási láncból óriási, szinte felmérhetetlen veszteség. A csáfordi Sebestyén Ferenc a szőlőben foglalatoskodott:

-Hetvenkilenc évesen még kordon lábakat cserélek – mondta, miközben az ásójára támaszkodva megpihent egy pillanatra: – Valamikor, amerre csak ellátunk, mindenütt szőlő borította a domboldalakat – mutatott körbe. - Még néhányan megpróbálnak szőlőt telepíteni, amiben tudom, segítem őket, de sajnos a létalapja szűnt meg a nem is olyan régi hozzáállásnak. Éppen most volt egy visszaemlékezési ünnepségünk, azon hangzott el, hogy a háború előtti utolsó évben százhúsz regrutát állított ki ez a falu, ma nem tudna tizenkettőt sem. Áfész elnökként dolgoztam közvetlenül a rendszerváltás előtt. Száz vagon számra vásároltuk fel, s adtuk el azt a termést, amit ez a hegy termelt meg. Most semennyit sem értékesítenek. A hegy eladásra már nem termel. A bor sem megy már az idén.