Az elismeréseket tizenegy kategóriában nyújtják át; az életműdíjat idén Szakcsi Lakatos Béla veheti át. A díjátadót és a gálaműsort a koronavírus-járvány terjedése miatt idén is televíziós felvételről tekinthetik meg a nézők - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).

"A közmédia a könnyűzene kapcsán érintett rádiós és televíziós felületeivel összhangban a Petőfi Zenei Díjon keresztül is kommunikálja, hogy támogatja a magyar könnyűzene fejlődését, az innovatív, különleges, egyedi, produkciókat, a tömegkultúrában értéket képviselő alkotókat, fiatal tehetségeket és a zeneiparban dolgozókat. Hosszú távú célunk, hogy a Petőfi Zenei Díj állandó helyiértékkel bíró, de trend- és tendenciakövető elismerés maradjon mind a közönség, mind a szakma szemében"

- idézte Béli Ádámot, a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV csatornaigazgatóját a kommüniké.

A jelöltekre, 2021 legjobbjaira a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV zenei szerkesztői tettek javaslatot a rádió lejátszási listája alapján. Arról a csatornaigazgató és egy szakmai zsűri dönt, kikhez kerülnek az elismerések.

Három díjazott már A Dal 2021-ben ismertté vált.

A dalválasztót az Egyetlen szó című dallal megnyerő Kaukázus együttes egyben a Petőfi Zenei Díj Év Dala elismerést is kiérdemelte, a zenekar frontembere, Kardos-Horváth János pedig A Dal 2021 legjobb dalszövegírójaként a Petőfi Zenei Díj dalszövegírói különdíjasa lett. A Dal 2021 Felfedezettje, Katona Petra szintén Petőfi Zenei Díjas is az Év Felfedezettje kategóriában.

A január 23-án látható gálaműsorban a korábbi évekhez hasonlóan méltatják a hazai könnyűzenei élet elmúlt egy évben elhunyt nagyjait.

Idén is átadják az Életműdíjat, amelyet 2016-ban Bereményi Géza, 2017-ben Demjén Ferenc, egy évvel később Tátrai Tibor, 2019-ben Nagy Feró vehetett át. Tavaly Horváth Charlie kapta az életműért járó Petőfi-szobrot.

Ebben az évben a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész és zeneszerző, Szakcsi Lakatos Béla részesül ebben az elismerésben.

A zenész munkássága jelentős hatást gyakorolt a magyar könnyűzenére, kiváltképp a dzsessz, etno dzsessz műfajra.

Az év zenekara díj jelöltjei: Platon Karataev, Carson Coma, Margaret Island, Elefánt, 4S Street. Az év férfi előadó kategóriában Szakács Gergő, Köteles Leander (Leander Kills), Beton.Hofi, Vitáris Iván (Ivan & The Parazol) és Nagy Barnabás (Pontiac) a díj várományosa, Az év női előadója díjért Zóra (Urbányi Zóra), Brenka (Dárdai Blanka), Deva (Takács Dorina), Hegyi Dóri (Ohnody) és Schloblocher Barbara (Blahalouisiana) van versenyben.

Az év idegen nyelvű magyar szerzeménye kategóriában lett jelölt Áron András and the Black Circle Orchestra a Dance with the Devilsszel, Saya Noé az Under the Riverrel, Lengyel Johanna és Benkő Dávid a Never Be-vel, Mörk ft. Takuya Kuroda a Baby-vel, illetve a Run Over Dogs a Crocodiles on the Leash című dallal. Az év multimédiás projektje díjazottja a Hajógyár, a Be Massive Horizon, a Roadmovie, a BP Underground rockfilm és a Quixotic közül kerül ki.

Az év elektronikus zenei előadója jelöltje az Analog Balaton, Jay Lumen, Maddow, Jumodaddy, valamint az Anahit, Az év hangszeres előadója kategóriában pedig Geröly Mátyás (dob), Bodor Máté (gitár), Meggyes Ádám (hangszerelés, trombita), Varga Nóri (harsona) vagy Kóródi Tamás (gitár) lesz a befutó.

Borítókép: az életműdíjas Horváth Charlie (k), mellette a Petőfi Zenei Díj alapítói és átadói, Fülöp Zoltán (b) és Lobenwein Norbert (b2), valamint Rókusfalvy Lili (j2) és Harsányi Levente (j) műsorvezetők a Petőfi Zenei Díjak átadása televíziós felvételén az MTVA Kunigunda útjai gyártóbázisának stúdiójában 2021. január 21-én (MTI/MTVA/Kaszner Nikolett)