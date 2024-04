Barta Sylvia, a TV2 időjárás-jelentője egyre csinosabb szettekben jelenik meg a képernyőn, a lenyűgöző összkép azonban nemcsupán a ruháknak köszönhető, sőt.

Műsorvezetői munkája mellett minden szabadidejét a sportnak szenteli, ennek köszönhetően kirobbanó formában van.

Számos csoportos órát tart vendégeinek, melyeket rendszeresen ő is becsülettel végigcsinál. Ilyen a népszerű FitDance edzése is, ahonnan alkalmanként követőihez is bejelentkezik.

Hétfőn viszont a TV2 folyosóján készített videót rajongóinak, melyben egy rövidke, fekete ruhában pörög a Zsákbamacska díszlet-cicáival összeöltözve.

A modelleket megszégyenítő alakkal és kiállással rendelkező képernyős azonban egy adott ponton formás popóját is megvillantotta a felvételen, melyet egy videószerkesztési trükkel próbált elrejteni, több-kevesebb sikerrel - írja a tenyek.hu.