Az Európai Unió környezetvédelmi szabályainak szigorítása odavezetett, hogy a gyártók csak akkor maradhatnak talpon, ha minél kevesebb belső égésű motorral szerelt, viszonylag egyszerű gépkocsit gyártanak, és fokozzák a hibrid vagy tisztán elektromos járművek előállítását. Részben az új technológia fokozott félvezetőigénye vezetett a globális csiphiányhoz, ami az új autók forgalomba helyezését nagymértékben visszavetette. Az európai piacon ötmillióval kevesebb új autót adtak el tavaly, a várakozási idő bizonyos népszerű típusok iránt átlépte az egy évet - olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Az új autók hiánya dominóhatásként végigfut a használt autók kínálatán is:

a nagy flottaüzemeltetők, amelyek két-három éves, 40-50 ezer kilométert futott járművel „táplálták” a piacot, most kényszerűségből tovább használják a járműveket, a kevés fiatal példánynak pedig irreálisan megugrik az ára: akár az új autókéval vetekszik. Utóbbiak esetében is hatalmas az átrendeződés: nemcsak megdrágultak, de bizonyos karosszériák bizonyos motorral nem, vagy csak alig kaphatók. Ez is a használtautó-piac felé tereli a vásárlókat, illetve tetten érhető egyfajta pánikvásárlás is. Sokan most szembesülnek vele, hogy a hagyományos belső égésű motorral szerelt autók egyszerűen eltűnhetnek a kínálatból.

Tavaly 132 205 import használt személyautó került hazai forgalomba Magyarországon a DataHouse adatai szerint, ami 1,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A behozatal különösen a második fél évben volt aktív: 2020 második feléhez képest több mint hat százalékkal nagyobb mennyiségű használt autót hoztak be. Ez a felívelés egyértelműen összefüggésben áll a globális csiphiány miatt visszaeső újautó-eladásokkal.

A nagy érdeklődés közepette azonban romlott a behozott állomány korösszetétele.

Az idehaza átírt gépkocsik 75 százaléka tíz évnél idősebb volt, az előzetes becslések alapján a hazai autóállomány 14,7 éves átlagéletkora tovább romlott.

A legtöbben az 1–1,5 millió forintos árszinten vásárolnak. Ennyi pénzért pedig legfeljebb tíz-tizenöt éves kocsikat kínálnak a kereskedők, amelyeknek a futásteljesítménye eléri vagy meghaladja a 200 ezer kilométert.

A Das WeltAuto tapasztalatai azt mutatják, hogy lényegesen nőtt a használt gépkocsik ára: bizonyos modellekért akár 15 százalékkal is többet kellett fizetni tavaly októberben, mint az év elején. Ez azt jelenti, hogy egy, az év elején még ötmillió forintért elérhető gépkocsiért legalább 5,75 millió forintot kellett adni, és a prognózisok alapján az árak további növekedése várható.

A meghatározó német piacon az autók átlagéletkora néhány év alatt kilenc évre emelkedett. – A használt autók jelenleg drágábbak, mint valaha – mondta Martin Weiss, a Deutsche Automobil Treuhand (DAT) piacfigyelő munkatársa az Automobilwoche.de kérdésére. Az áremelkedés gyakran 5–15 százalék, egyedi esetekben azonban lényegesen több is lehet. A DAT kilencven éve követi a használt autók árait Németországban. A cég szerint a használtautó-piacot egyrészt az fűti, hogy a hosszú szállítási határidők miatt egyre több vásárló keresi a használt gépkocsit, másrészt a megszokottnál lényegesen szűkebb a kínálat.

– Egyszerűen sokkal kevesebb autó van a piacon – mondta Thomas Peckruhn, a Német Gépjárműipar Központi Szövetségének (ZDK) alelnöke. Már második éve hiányoznak a bérautós cégek vásárlásai, amelyek aztán fiatal használt járműként gyorsan megjelennének a piacon.

Az eredmény: jelenleg kevesebb használt autó van, mint vásárló.

Gyors javulás nem várható, már csak azért sem, mert a ma hiányzó új autók a jövőben is hiányozni fognak a használtautó-piacról. Martin Weiss arra számít, hogy a piac normalizálódása legkorábban 2023-ban kezdődhet meg.

Borítókép: illusztráció