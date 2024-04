Habár ez már önmagában is óriási evolúciós ugrás volt a történelemben, az azóta eltelt évtizedekben rengeteg jelentős előrelépés történt az űrkutatás területén, melyben a magyaroknak is nagy szerepük volt. Nélkülük ma teljesen máshogy nézne ki a Holdjáró, kevesebbet tudnánk a napszél jelenségről vagy a vízről a Marson, többük munkásságára pedig a NASA is felfigyelt. Az április 12-i Űrhajózás Világnapja alkalmából a National Geographic – a teljesség igénye nélkül – összegyűjtött 5+1 olyan kiváló magyar tudóst és felfedezést, amik előremozdították az űrkutatást.

Magyarország az Európai Űrügynökség aktív tagja, saját űrprogrammal rendelkezik, és Farkas Bertalan 1980-as, valamint Charles Simonyi 2007-es és 2009-es űrutazása után – a tervek szerint – 2024-ben újra magyar embereket küld a kozmoszba. De az űrkutatás nem csak az asztronautákról szól. Világszerte tudósok, mérnökök, űrhajósok dolgoztak és dolgoznak a világűr megfejtésén, melyből a magyarok is derekasan kivették a részüket.

1. Bay Zoltán – Visszhang a Holdról

A magyar űrkutatás története viszonylag korán, a negyvenes években kezdődött. 1946-ban Bay Zoltán és csoportja kísérleti radarberendezésével kimutatta a Holdra sugárzott rádióhullámok visszaverődését az égitest felszínéről. A kutatók érdeme a jelösszegzés eljárásának (long-time integration) felfedezése és gyakorlati kifejlesztése, amit ma is alkalmaznak a radarcsillagászatban. Ez az úttörő kísérlet – egy vele szinte egyidejűleg végrehajtott amerikaival együtt – az űrkutatás első lépésének tekinthető, hiszen a világon először hagyta el azzal a céllal valami (ez esetben egy adag foton) a Föld felszínét, hogy eljusson egy másik égitestre. Bay a kutatását végül Amerikában folytatta és fejezte be.

2. Szebhely Győző – Apollo űrhajók röppályája

Szebhely Győző Magyarországon és Amerikában végzett tanulmányai során arra kereste a választ, hogyan mozog három test egymás gravitációs terében az égi mechanikában. Ennek kiszámítása fontos szerepet játszik az űrkutatásban, például a Hold körüli pályák tervezésében vagy a Naprendszer stabilitásának vizsgálatában. A magyar kutató 1957-től vett részt az Egyesült Államok űrprogramjában, és döntő szerepe volt a nyolcas alakú pálya megtervezésében, amelyet az Apollo űrhajók használtak a Föld és a Hold közötti utazás során. A nyolcas alakú pályán az űrhajó egyszer megkerüli a Földet, majd a Holdat, és visszatér a Földhöz. Ez a pálya lehetővé tette az űrhajók számára, hogy kihasználja mindkét égitest gravitációs segítségét, csökkentette az üzemanyag-fogyasztást, és biztosította az űrhajósok számára a vészhelyzet esetén történő visszatérés lehetőségét.