A rekkenő hőség a legnagyobb veszélyforrás

A nyári hőség és a túlmelegedés gallyra vághatja a laptopunkat. A magas hőmérséklet miatt a belső alkatrészek túlmelegedhetnek, ami rontja a teljesítményüket és akár tartós károsodást is okozhat. Ügyeljünk arra, hogy ne hagyjuk a laptopot közvetlen napfénynek kitett helyen, és ha lehetséges, használjunk hűtőpadot vagy hűtőventilátort a megfelelő hőelvezetés érdekében!

„Az üzleti kategóriájú darabok jelenthetik a legjobb megoldást, hiszen fejlettebb hűtőrendszerekkel rendelkeznek és ellenállóbbak a hőséggel szemben. A túlmelegedés megelőzése érdekében ajánlott szilárd felületen használni a laptopot, gondoskodni a megfelelő légáramlásról, és a laptophűtő is jó szolgálatot tehet” – árulta el Tóth Roland, a Furbify marketing szakértője.

Így válasszunk eszközt a nyárra!

Fontos, hogy a laptop könnyű és kompakt kialakítású legyen, mégis megfelelő teljesítménnyel rendelkezzen a munkádhoz. Ahogy az is, hogy a laptop rendelkezzen SSD meghajtóval, mivel ez jelentősen javítja a rendszer teljesítményét. Olyan laptopot válasszunk, amely ellenáll az utazás során jelentkező igénybevételeknek. Az üzleti kategóriás laptopok általában ilyenek, mivel megerősített szerkezettel rendelkeznek. Elengedhetetlen szempont az akkumulátor teljesítménye is. Egy megfelelő akkumulátor valósággal életmentő lehet! Ha a laptop 12-14 órás üzemidőt biztosít, akkor gyakorlatilag egy teljes napot is végigdolgozhatunk anélkül, hogy aggódni kellene a töltés miatt.

Vibráló színek a vízparton

Ha laptopot keresünk a nyári szezonra, nem muszáj az unalmas szürke és ezüst árnyalatoknál maradni, ugyanis rengeteg színes verzió is elérhető. Vége a business laptopokra jellemző egyhangú színvilágnak, élettel teli darabok lehetnek társaink egy vakáción is.