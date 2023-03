Ma már ugyanis nem lehet kérdéses, hogy tudatos gondolkodással saját magunknak is gondoskodnunk kell időskori anyagi helyzetünk biztonságáról. Hazánk társadalombiztosítási rendszere jelen formájában fenntarthatatlan, ennek pedig az egészségügy mellett a nyugdíjellátás látja majd kárát, méghozzá belátható időn belül.

Ezért ahhoz, hogy az aktív éveink alatt megszokott életszínvonalat öregkorban is élvezhessük, elengedhetetlen időben biztosítanunk pénzügyi stabilitásunkat. Szerencsére már kiváló eszközök léteznek erre a célra, noha a hatalmas kínálat nem teszi egyszerűvé a döntést. A lényeg azonban mindig az, hogy hosszú távra tervezzünk és az alapján kalkuláljunk, mekkora megtakarítás érhető el az adott csomaggal évtizedes távlatokban. A nyugdíjbiztosítás hozamok összehasonlítása során erre kerül a fő hangsúly, noha emellett még számtalan tényezőt kell figyelembe venni ahhoz, hogy megtaláljuk a számunkra legtökéletesebb modellt.

Miért érdemes ezt a konstrukciót választanunk?

Az időskori öngondoskodási formák közül a nyugdíjbiztosítás a legújabb, ennek ellenére hatalmas népszerűségnek örvend, mégpedig nem véletlenül. Számtalan előnnyel rendelkezik más megtakarítási formákkal szemben, ezek közül az egyik legnagyobb jelentőséggel a kockázati jellege bír. Ez azt jelenti, hogy nem csak pénzügyi tartalék képzésére alkalmas, hanem emellett bizonyos fokú egészségkárosodás, illetve haláleset bekövetkeztekor is térít. A nyugdíjbiztosítás által elérhető hozam mértéke emiatt némiképp más megközelítést igényel, hiszen a felhalmozott összeg mellett számításba kell vennünk a plusz szolgáltatások nyújtotta védelmet is. Ez azonban nem minden. Az állam ugyanis adó-visszatérítés formájában támogatja öngondoskodási törekvéseinket és az éves befizetéseink 20 százalékát, maximum 130 ezer forint összegig a személyi jövedelemadónkból jóváírja számlánkon. A nyugdíjbiztosítások vizsgálatának alkalmával ezekkel a tételekkel is érdemes kalkulálnunk, illetve ez alapján is célszerű meghatározni a befizetéseink mértékét. Ha pedig az előnyökről van szó, akkor ne felejtsük el azt sem, hogy az időskori előtakarékossági metódusok közül a biztosítás az egyetlen olyan, ami a szerződéskötéskor érvényes nyugdíjkorhatárhoz kötött. Tekintettel arra, hogy a következő években ez szinte biztosan kitolódik majd, ez a jellemzője még vonzóbbá teszi ezt a formát a többivel szemben.

Nyugdíjbiztosítás hozamok összehasonlítása - min múlnak az eredmények?

Amikor úgy határozunk, miszerint egy időskori öngondoskodási forma mellett tesszük le a voksunkat, akkor számtalan tényezőt figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy biztosan a legideálisabb megoldást válasszuk. Noha ma már kitűnő leírásokat és összefoglalókat találhatunk a témában, mindenképpen javasolt egy hozzáértő szakember segítségét kérni. Egy tapasztalt pénzügyi tanácsadó ugyanis pontosan tisztában van azzal, milyen módon érhetjük el a legjobb eredményt. Egyáltalán nem mindegy például az sem, hogy a klasszikus, garantált hozamú konstrukció mellett határozzuk el magunkat, vagy inkább a befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítást preferáljuk. Előbbi esetében a befizetett összeget teljes egészében a pénzintézet kezeli, ami abból a szempontból lehet előnyös, hogy nekünk nem kell komoly befektetési döntéseket hoznunk. Ugyanakkor az előre megállapított nyereség hátulütője, hogy a biztosító nem vállal a szükségesnél nagyobb kockázatot, így az elérhető hozam az esetek nagy részében alacsony lesz. A unit-linked csomagok ezzel szemben sokkal jobb eredményekkel kecsegtetnek, ám itt nekünk kell meghatározni azokat az eszközalapokat, amelybe befektetéseinket tároljuk. Ehhez szükségeltetik némi pénzügyi ismeret, ám a nyugdíjbiztosítás statisztikái azt mutatják, hogy okkal népszerűbbek ezek a megoldások.

Mindig tájékozódjunk előre, mielőtt döntenénk

Megtalálni a legmegfelelőbb időskori megtakarítás formát nem egyszerű feladat. Noha az esetek többségében a biztosítás optimális választásnak tűnik, vannak olyan körülmények, amelyek indokolttá teszik, hogy egyéb konstrukciókkal is számoljunk. A nyugdíjbiztosítás esetében a hozamok összehasonlítása azért is kardinális lépés, mert a teljes költségmutató irányadó értéket ad és segítségével aránylag könnyedén kalkulálhatunk. Ezzel együtt azonban az sem mindegy, hogy milyen távlatokban gondolkodunk, hiszen ha már csak pár évünk van hátra a munkából, akkor a kezdeti magasabb költségek miatt jó eséllyel szerencsésebb egy más típusú öngondoskodási formát választanunk. Úgyszintén sokak számára problémát jelenthet a pénzügyi tapasztalat hiánya, ilyenkor is érdemes lehet egy olyan módozatot keresni, ahol nem szükséges nekünk dönteni a befektetéseink részleteiről. A biztos siker érdekében elsőre tehát mindenképpen konzultáljunk egy független pénzügyi szakértővel.