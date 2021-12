Az egyik jelentős kutatásra, amely a CBD lehetséges hatásait vizsgálta autista gyermekeknél, Izraelben került sor. A 2019-ben publikált tanulmány szerint a legtöbb érintett gyermeknél javulás mutatkozott a szorongás, a düh és a hiperaktivitás terén, illetve jó eredményeket tapasztaltak a szociális kommunikáció, az alvás és az önmagukra irányuló agresszió terén is. (Brief Report: Cannabidiol-Rich Cannabis in Children with Autism Spectrum Disorder and Severe Behavioral Problems-A Retrospective Feasibility Study – Journal of Autism and Developmental Disorders, 2019. március)