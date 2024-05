Az ukrán lap egy másik cikkében pedig John Kirbyt, a Nemzetbiztonsági Tanács stratégiai kommunikációs koordinátorát idézi, aki a Fehér Házban egy tájékoztatón, az Amerika Hangja szerint azt mondta, hogy

Nem bátorítunk és nem is engedünk az Egyesült Államok által szállított fegyverrendszerek felhasználásával végrehajtott támadásoknak orosz területen belül. Ez a politika, amely nem változott

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a The Wall Street Journal szerint az ukrán vezetés hivatalosan is engedélyt kért a Biden-adminisztrációtól, hogy bevethessék az amerikai fegyvereket oroszországi területen is.