Az első arról szól, hogy hogyan folyik az újjáépítés, illetve a reformfolyamat. A második pillére ennek a támogatásnak arról szól, hogy hogyan tudnánk mobilizálni a magánszférát is, hogy fektessen be Ukrajnába, így segítve az újjáépítést. A harmadik pedig arról szól, hogy hogyan segítünk a programozásban és hogy hogyan tudjuk ellenőrizni az összegek felhasználását. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez az új pénzügyi eszköz abból a szempontból is egyedülálló, hogy nagyon világos és egyértelmű feltételrendszer szerepel benne. Kifejezetten megköveteli Ukrajnától egy olyan nemzeti reformtervnek az összeállítását, ahol tételesen le van bontva és el van magyarázva, hogy hogyan és miként teljesíti egyrészt az uniós tagjelöltségéből származó feltételeket, illetve, hogy amikor újjáépíti önmagát az ország, akkor hogyan lesz „európai”. Azaz, hogy hogyan alakítja át úgy a társadalmi és gazdasági berendezkedését, hogy az mindenben megfeleljen az uniós követelményeknek