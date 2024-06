Amint arról korábban hírt adtunk, a meggyilkolt nő holttestét tartalmazó bőröndöt egy utánfutóra tették, amelyet egy lakótelep mellett hagytak. A rendőrök hamar kiderítették, hogy Henriettát agyonverték, méghozzá brutális módon: teste ugyanis nem csak zúzódásokkal volt tele, de betegesen le volt fogyva, emellett több bordája és a koponyája is betört, a tüdeje pedig berepedt.

Nem tartották a kapcsolatot

A tetteseknek nem Heni volt az egyetlen áldozatuk: a parkoló melletti egyik ház lakásában ugyanis megtalálták Henrietta nővérét, Renátát is, aki bár életben volt, de súlyos állapotban. Ő is csontsoványra fogyott, és őt is összeverték. A mentősök válságos állapotban szállították kórházba, és bár többször magához tért, de szinte beszélni sem tud, lehetséges, hogy arról sincs fogalma, hogy testvére már nem él.

Kiderült, hogy a testvérpár két évvel ezelőtt utazott el munkaügyben először Németországba, majd Nagyváradra. Teljesen eltűntek a szüleik szeme elől, a család így csak az internetről értesült arról, mi történt a két lányukkal.

Édesanyjuk, aki a hír hallatán teljesen összetört, mostanáig nem is hallott Heniről és Reniről, csak az internetet böngészve jött rá, mi történt lányaival.

Nem kívánom senkinek, hogy azt érezze, amit ebben a pillanatban én érzek. Sajnos két éve nem beszéltünk, egyetlen telefont sem kaptam a lányaimtól. Csak Isten tudja, mi történt... Nem tudtam, mit csinálnak

- mondta a Bihon.ro portálnak a két lány édesanyja.

A tettes személye és az ok még rejtély

Az édesapa is a netről tudta meg, hogy mi történt a gyermekeivel:

"Tegnap este láttam a Facebookon, hogy mi történt. Tavaly március óta nem beszéltem Henriettával, nem tudtam róla semmit. Azt sem, hogy mit csinál. Annyit mondott, hogy egy barátjával megy Nagyváradra dolgozni. Először Renáta ment el oda, a nővérét pedig Henrietta is követte Mindketten gyárban dolgoztak, úgy tudtam, jól álltak anyagilag" - mondta a két lány édesapja.

Egyelőre nem tudni, hogy ki tette mindezt a testvérpárral, a rendőrség azonban három embert - két nőt és egy férfit - őrizetbe vett: egyikük az esetet bejelentő 30 éves férfi, Alin O., míg a másik a férfi barátnője, a 24 éves G. Roxána és annak egy ismerőse, a 28 éves D. Erika. Mindhármuk kihallgatása folyamatban van - írja cikkében a Ripost.