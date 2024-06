A 26 éves fiatal férfi döbbenetes baleset áldozata lett Burgenlandban: az elmúlt napok egyik éjszakáján a B10-es úton, Nickelsdorf és Zurndorf között éppen az egyenes szakaszon haladt, amikor egyik pillanatról a másikra letért az útról, és egy közeli fának csapódott.

A kocsiban a magyar fiatal egyedül utazott, az ütközés után pedig a roncsba szorult, csak a tűzoltók tudták kiemelni a felismerhetetlenségig összetört autóból. A kocsi borzalmas állapotban volt: a fa ugyanis szinte kettétörte az autót.

Az élet-halál között lebegő férfiért a kiérkező mentősök mindent megtettek. Több esetkocsival érkeztek a helyszínre, ahova még mentőhelikoptert is hívtak. Bár a helyszínen hosszú időn keresztül harcoltak a férfi életéért, nem tudták megmenteni: a Metropol úgy tudja, hogy a helyszínen meghalt.

Közel s távol ez volt az egyetlen fa

Forrás: Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See

Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan történt a szörnyű baleset, ám a Heute értesülései szerint az autó fékezés nélkül száguldott neki a fának. Lehetséges tehát, hogy műszaki hiba, rosszullét vagy akár pillanatnyi elbóbiskolás okozta az ütközést.

A helyiek szerint az eset már csak azért is különösen tragikus, mert azon a szakaszon szinte sehol nem találni fákat: mint mondták, közel s távol ez az egyetlen a környéken, még bokrokat sem találni a közelben. Így, ha a kiváltó ok pár másodperccel előbb vagy később jelentkezik, akár könnyebb sérülésekkel is megúszhatta volna a balesetet a szerencsétlenül járt férfi.

Hogy pontosan mi okozta az ütközést, a rendőrség még vizsgálja.