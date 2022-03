Az angliai Hull városának kikötőjében találták meg a munkások a rémes nyolclábút, amelyről később kiderült, hogy a világ legnagyobb pókjának egy példánya. Az állat még Kínában került a konténerbe, ahol egy hónapon át életben tudott maradni élelem és víz nélkül - írja a Life.hu.

Ez a fajta akár 30 centiméter hosszúra is megnőhet. A dokkmunkások szerencséjére a most megtalált példány csupán 6 centis volt.

A mérges vadászpókot végül a helyi állatvédelmi szervezet fogta el. A tájékoztatásuk szerint nagy mérete ellenére ennek a póknak a csípése nem halálos, de kellemetlen tüneteket okozhat. Ilyen a szapora szívverés, a hányás és a fejfájás.

A szervezet elmondása szerint most először jutott be ez a pókfajta az Egyesült Királyság területére. Nem ritka, hogy egzotikus állatok a külföldi szállítmányok közé bújva utaznak az országba, már több rovar, pók és hüllő is érkezett így Angliába, amelyeket rendszerint véletlenül csomagolnak az áruk mellé.

Illusztráció: 123RF