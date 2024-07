Erről Horváth Balázs, a szervező Várfölde ’97 Kulturális, Sport és Szabadidő Egyesület alelnöke beszélt lapunknak. Elmondta: a község szabadidőközpontjában két pályán egymással párhuzamosan folynak majd a mérkőzések. A benevezett csapatok először négy csoportra osztva körmérkőzéses formában küzdenek meg egymással. A csoportokból az első két helyezett jut tovább, ezt követően viszont már egyenesági továbbjutásos rendszerben folytatódnak a mérkőzések.

- A csoportmérkőzések 8.30 órakor kezdődnek, s várhatóan 14.30-ig tartanak – magyarázta Horváth Balázs. – Kétszer 12 perc játékidőt terveztünk, amit a várható hőség miatt, a játékosok pihenőideje miatt lehet, hogy csökkenteni fogunk. Az egyenesági továbbjutásos rendszerben kétszer 15 percre terveztük a játékidőt.

A torna várhatóan 19 órakor fejeződik be. A szervezők a dobogós csapatok mellett külön jutalmazzák a legsportszerűbb együttest, illetve lesznek egyéni különdíjak is. A mérkőzések szünetében kiegészítő programokat – például félpályás üres kapura rúgó versenyt – is szerveznek, ezekre akár a közönség soraiból is várnak majd jelentkezőket.