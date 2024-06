- Idén az első hely megszerzése volt a célunk, ami bár nem sikerült, de elégedett vagyok a második helyezéssel – mondta, s megerősítette a Gódor Mihály által elmondottakat, hogy a heti egy közös edzés kevés a figurák gyakorlására, ám így is sikeresek lettek ebben a szezonban is. Hozzátette, hogy utánpótláskorú játékos is szerepelt a felnőttek között, aki sokat fejlődött és hozzá tudott tenni a csapat játékához. Majd köszönetet mondott a játékostársaknak és az edzőnek, hogy az utolsó mérkőzésén játékát segítve lehetőséget adtak arra, hogy elhódítsa a legeredményesebb góllövőnek járó címet.