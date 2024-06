Öthetes pihenőt követően áll ismét munkába a ZTE FC együttese, amely a nyári szünetet követően hétfőn este edz először újra együtt. Az egerszegiek a 9. helyen fejezték be a legutóbbi szezont, de mint emlékezhetünk rá, az utolsó fordulóig versenyben voltak a hatodik helyezésért is. Márton Gábor együttese hétfőn ismét munkába áll, de már lesznek hiányzók és újonnan érkezők is.

Egyelőre nézzük mi történt a kék-fehéreknél az utolsó, Kecskemét ellen lejátszott bajnoki óta. Az egerszegiek a nyári szünetben először két, Budafokról érkező játékos leigazolását jelentették be, a kapus Gundel-Takács Bencét és a középpályás Csonka Andrást. A télen érkezett Kiss Bence szerződését véglegesítették (2026-ig), a fiatal hátvéd Várkonyi Bence kölcsönszerződése is véglegessé vált, és ami valóban nagy erősítés, hogy a legutóbbi szezont az NK Osijek csapatától kölcsönszerződéssel a ZTE FC-nél töltő görög Stefanos Evangelou is maradt, hiszen megállapodott vele a klub. Távozott a két kapus, Gyurján Márton és Dombó Dávid, valamint Kovács Barnabás, aki Kecskemétre igazolt.

És akkor a lendvai kapcsolat. A Bozsik József vezette NK Nafta 1903 a ZTE testvércsapata, hiszen a közös tulajdonos, Végh Gábor személyében, feljutott a szlovén élvonalba. Várható volt és várható még, hogy a két csapat között lesz játékosmozgás. Ami már biztos, hogy Senkó Zsombor kapus már Lendván készül és Szalay Szabolcs is, aki az elmúlt fél évet a Vasasnál töltötte kölcsönben. A Nafta egyébként már lejátszotta első felkészülési meccsét, hiszen szombaton a magyar bajnok FTC volt az ellenfél (a Fradi 1-0-ra nyert Gojak góljával). További egerszegi játékosok mehetnek még Lendvára, ahol a szezon végén Egerszegtől búcsúzó Zoran Lesjak is felvette már a munkát.

A ZTE FC kerete egyelőre tehát még nyitott, Sallói István sportigazgatóval beszélve a szakember elmondta, folyamatosan dolgoznak a keret kialakításán. Hétfőn elkezdődik a munka, egyelőre most ez a biztos, minden további a későbbiekre marad és a ZTE FC szurkolói kíváncsian várják a csapattal kapcsolatos híreket.