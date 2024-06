Balaicz Zoltán polgármester kiemelte: 44 esztendőt szolgált a sportcsarnok parkettje, közben természetesen történt felújítás, de ennyi idő alatt megérett már a teljes cserére. Felidézte, hogy győzelmek, emlékezetes koncertek és számos nagyszabású rendezvény zajlott már ezen a pályán, a 44 év pedig történelmi távlat. Tao-pályázaton elnyert forrásból a városi önrész biztosításával kezdődhet a csere, és további fejlesztéseket is előrevetített a városvezető.

Bali Zoltán alpolgármester elárulta: 1400 négyzetméter felületen újul meg a pályatest, és olyan borítást kap, amely az NBA-ben is használatos, de már néhány magyar pálya is hasonló technológiával újult meg. Mint fogalmazott: korábbi ígéreteik valósulnak meg a mostani felújítással, hiszen a menekülő kapukat és új palánkokat is beépítenek a sportcsarnokba. A későbbi terveik között szerepel még a lelátók felújítása, a világítás és a fűtéskorszerűsítés előkészítése.

Böjte Sándor önkormányzati képviselő a fejlesztésekről beszélt, melyek a választókörzetében megvalósultak. Megemlítette a Dózsa-tornacsarnok felépítését és a munkacsarnok teljes rekonstrukcióját, majd kiemelte: ezek a fejlesztések nemcsak a körzetben élőknek, hanem a város minden lakosának az igényeit kiszolgálják.

Böcskey Zsolt létesítményvezető a menekülőkapukkal kapcsolatban elmondta: a korábbiak is minden igényt kiszolgáltak, ám a mostaniakkal még nagyobb áteresztő képességet érnek el és további fejlesztések megvalósulását is várják. Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző személyes élményét osztotta meg, hiszen a sportcsarnok 1980-as átadásán, mint iskolás vett részt. Úgy fogalmazott: megérdemlik az itt sportolók, hogy megújult környezetben folytathassák pályafutásukat, hozzátéve: ez a mi csarnokunk, amire büszkének lehet lenni.

A beruházás a tervek szerint augusztus végéig tart.