Székesfehérváron gyűltek össze az ifjúsági korú atléták, akik számára a feladat az volt, hogy eldöntsék az egyes számok bajnoki címeit, illetve dobogós helyezéseit. A zalai fiatalok szerencsére ebbe bele tudtak szólni, így például a Zalaszám ZAC dobóatlétája, Kovács Lőrinc is. Az egerszegiek tehetséges dobóatlétája már a téli dobóbajnokságon is győzelmet aratott diszkoszvetésben és azóta sem talál nagyon legyőzőre saját korosztályában. Így történt ez Fehérváron is, ahol Bognár Szabolcs edző tanítványa szinte valamennyi dobásával a mezőny fölé nőtt és biztató, 50 méter feletti dobásával bizakodva várhatja a közelgő nemzetközi megmérettetéseket. Kovács Lőrinc súlylökésben is dobogóra állhatott, hiszen az arany mellé ebben a számban egy bronzérmet szerzett.

Jobbról Csahóczi Kamilla és Horváth Barnabás, a KVDSE két fiatalja Fotó: ZH

Keszthelyre, a KVDSE jóvoltából is került zalai érem. Csikós József edző tanítványai körül Csahóczi Kamilla az év eddigi részében is már bizonyította, hogy számolni kell vele, amit bizonyított most is. A női 100 méteres síkfutásban harmadikként zárt a keszthelyi sprinter, klubtársa, Kovács Barnabás pedig hármasugrásban alig maradt le a dobogóról.

A zalai fiatalok eredményei az U18-as ob-n. Leányok. 100 m: 3. Csahóczi Kamilla 12.31. 200 m: 7. Csahóczi Kamilla 25.55. Hármasugrás: 8. Major Ágnes (Zalaszám ZAC) 10,41.

Fiúk. 800m: 10. László Péter (Zalaszám ZAC) 2:03,57. 1500 m: 7. Preisinger Mátyás (Zalaszám-ZAC) 4:19,6. 3000 m: 9. Preisinger Mátyás (Zalaszám-ZAC) 9:27,95. Diszkoszvetés: 1. Kovács Lőrinc (Zalaszám-ZAC) 51,12. Súlylökés: 3. Kovács Lőrinc (Zalaszám-ZAC) 15,02. Hármasugrás: 4. Kovács Barnabás (KVDSE) 12.97. m a 4. helyen, Távolugrásban: 6. Kovács Barnabás (KVDSE) 630.