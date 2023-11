Északnyugati csoport:

Bicske - ZTE FC II. 3-1 (0-0)

Bicske, 200 néző: Jv.: Takács Á.

ZTE FC II.: Sinkó–Várkonyi, Bodrogi, Kovács B.–Lengyel, Boros (Csrép, 82.), Mulasics (Balabás, 67.), Wolf (Baloteli, 46.)–Milovanovikj, Klausz (Kapus, 46.), Szalay (Varga L., 67.). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerző: Szalai D. (48), Savanya (83.), Bodrogi (86. - öngól), illetve Kovács B. ( 95.- 11-esből).

A csoport negyedik helyezettjének otthonában egy, a korábbinál erősebb felállásban lépett pályára a ZTE FC II. hiszen Koller Zoltán edző kerete kiegészült az első csapat keretéhez tartozókkal. A ZTE II. utolsó előttiként várta ezt a fordulót. A Bicske együttese egy hét mérkőzés óta tartó veretlenségi széria után fogadta vasárnap kora délután a zalaiakat és három pontra megközelítette az élen álló Veszprémet. Nem csoda, hogy egy sikerre éhes csapat várt az egerszegi kék-fehérekre, hiszen a hazaiak egyértelművé tették: folytatni akarják a pontgyártást. Küzdelmes meccsen az első félidőben nem esett gól, a második elején aztán igen. Sokáig ez volt az eredmény, hogy aztán az utolsó percekben három is essék. A ZTE II. kikapott, elsősorban elkerülhető gólok miatt.

Koller Zoltán: „ Összeszokott együttes volt az ellenfelünk, amely ráadásul lendületben van. Az előre játékunkban nem volt meg a minőség ma sem, de lehetett volna szorosabb is a vége.”

Az Északnyugati csoport további eredményei: Puskás FC II.–Balatonfüred 1-1, Gyirmót FC II.–Budaörs 2-1, Veszprém–Sopron 1-1, Csorna–Komárom 0-2, Tatabánya–MÁV Haladás 1-0, Dorog–ETO Akadémia 0-3, III. Kerület–Kelen SC 1-1.

Délnyugati csoport

FC Nagykanizsa–Bonyhád-Majos 1-0 (0-0)

Nagykanizsa, 400 néző. Jv.: Holzbauer.

FC Nagykanizsa: Haála Kada – Szabó P., Kovalovszki, Szanyi, Varga D. – Pintér – Szilágyi, János N. (Godzsajev, 83.), Szökrönyös D., Lőrincz B. (Szinay, 59.) – Kondor (Sági, 69.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: Szabó P. (69.).

Az FC Nagykanizsa hazai pályán esélyesként várta a Bonyhád-Majos csapatát de a vendégeknek volt nagyobb helyzete a találkozó első 15 percében. Az irányítás a dél-zalaiaknál volt, de a kapura nem tudott veszélyesnek lenni, sőt, egy újabb alkalommal csak a les mentette meg a zalaiakat a góltól, a labda ugyanis már a hálóba került... Aztán a 40. percben a meccs addigi legnagyobb helyzetét puskázta el a Kanizsa, így nem született gól az első félidőben. A másodikban is sokáig várni kellett rá, sőt a vendégeknek volt két nagyobb lehetősége, ami után egy gyors hazai kontra végén a kapus még védett, de a kipattanó labdát az akciót követő jobb oldali védő, Szabó Patrik 14 méterről lőtte a kapuba. Már ekkor látszott, hogy nehéz meccs lesz ez még a kanizsaiak szempontjából és így is lett, hiszen a végéig izgulni kellett, de a legfontosabb, a győzelem meglett.

Gombos Zsolt: „Szervezett csapat ellen játszottunk és nehéz volt feltörni az ellenfelet. A pálya talaja is nehéz volt, ez talán a védekező ellenfélnek kedvezett. Összességében gratulálok a csapatnak a három ponthoz és ahhoz is, hogy kapott találat nélkül hoztuk le a meccset. Köszönjük a közönségünknek is, hogy buzdítottak bennünket.”