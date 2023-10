Kecskemét- ZTE FC 3-1 (2-0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 2487 néző. Jv.: Rúsz (Aradi, Berényi).

Kecskemét: Varga - Szabó A., Belényesi, Szalai G. - Szűcs, Vágó, Szuhodovszki (Zsótér, 68.), Leoni (Zeke, 68.), Horváth K. (Ilyinbor, 90+6.), Meskhi, Tóth B. (Pálinkás, 77.). Vezetőedző: Szabó István.

ZTE FC: Dombó - Todoroski (Huszti, 46.), Evangelou, Safronov (Szalay, 69.), Csóka (Sajbán, 85.)- Meshack (Klausz, 46.), Szendrei, Kovács B. (Németh D., 79.), Bedi, Croizet - Mance. Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Tóth B. (35.), Szabó A. (45+4.), Zeke (72.), illetve (Mance (81. - 11-esből).

Sárga lap: Szuhodovszki (17.), Tóth B. (27.), Leoni (57.), illetve Csóka (9.), Safronov (45+2.), Huszti (87.), Evangelou (89.).

A kapuban Dombó Dávid... A szezon során immár a harmadik kapus állt a vonal elé a ZTE FC együttesében, ami talán azt is jelzi: ezen a poszton egyelőre nem sikerült megtalálni a legmegnyugtatóbb megoldást. Azaz futballistát, hiszen a fiatal és tehetséges Senkó Zsombor után Gyurján Márton kapott néhány meccs erejéig bizalmat és szombation a szezon közben igazolt Dombó Dávid következett. Tény, hogy akadtak kapushibák az eddigi ZTE-mérkőzéseken.

A sok eső miatt felázott játéktéren kezdődött a mérkőzés. Az, hogy a pontrúgások utáni helyzetek védése nem erőssége a ZTE-nek, már az első perc megmutatta, hiszen bal oldali szabadrúgás után Szalai kettőt lépett hátra és fejelt. Csak rajta múlt, hogy nem ment be a rövid felsőbe a labda. Az is kiderült néhány perc játék után, hogy nagy játék jó eséllyel nem alakulhat majd ki, elsősorban a talaj minősége miatt. A kreatív futball tehát kissé háttérbe szorult, de próbálkoztak a csapatok, nagyobb helyzetek nélkül. Ami lehetőség akadt, azok olyan nagy veszélyt nem jelentettek a kapura, sok volt a szabálytalanság a z átadási hiba, ilyenkor lehet küzdelmes jelzővel illetni egy-egy találkozót... A 34. percben aztán előbb Mance fejese ment kapura, majd egy gyors indítás után Croizet lépett meg, de 12 méterről fölé lőtt. A 35. percben viszont már a Kecskemét vezetett. Horváth K. jobboldali beadása után Dombó nem találta el a labdát az ötösön belül, Tóth B. pedig a kapus mellől a hálóba csúsztatott, 1-0. A VAR azért még ellenőrizte a találatot, de szabályosnak minősítette. A gól azért meghozta a hazaiak kedvét és a 44. percben jobb oldali beadás után tényleg csak Dombón múlt, hogy nem lett 2-0-, ugyanis a kapus a gólvonalon remek mozdulattal ütötte ki a léc alá tartó labdát, amit Tóth fejelt meg közelről. Végül lett 2-0, csak egy kicsit később. A félidő hosszabbításának perceiben Horváth K. verte meg Todoroskit, lapos visszagurítását pedig Szabó A. Csóka mellől, az ötös vonaláról juttatta a kapuba, 2-0. A ZTE FC csapata az első kapott találat után gyakorlatilag magára húzta az ellenfelet, a Kecskemét pedig van olyan rámenős csapat, amely ezt megérzi és ki is használta.

A kérdés az volt a második félidőre, hogy van-e a zalaiakban annyi, hogy felálljanak, vagy... A legrosszabb az lett volna, ha feladták volna. Boér Gábor, a zalaiak szakvezetője a szünetben két helyen is változtatott, de továbbra is a házigazda futballja tűnt az ötletesebbnek. A ZTE legnagyobb gondja az volt, hogy bár látszott, hogy mit akar, de például hiába érkeztek labdák a hazai tizenhatoson belülre, ezekre csak elvétve érkeztek az egerszegiek közül, így pedig nem sokat értek. Annyit semmiképp, hogy nyomás alá kerüljön a KTE, amely nyugodtan játszhatott. Egy valami zökkenthette volna ki ebből az állapotból mindkét csapatot, mégpedig egy zalai gól. A gól a Kecskemétben volt benne, hiszen a 72. percben mondhatni, hogy olyan szituáció után szerzett újabb találatot, hogy nem is volt igazán nagy helyzete. Mindenesetre Zekét a bal összekötő helyén senki nem támadta meg, aki jobbal megcélozta a hosszú sarkot, amit aztán el kell ismerni, szépen ki is lőtt, 3-0. A ZTE aztán kapott egy esélyt, hiszen a 80. percben a VAR megítélt számára egy büntetőt Meskhi kezezéséért, a labdát pedig Mance lőtte magabiztosan a kapuba, 3-1. Ettől függetlenül és mutatott játék alapján is csoda lett volna, ha a ZTE C ezen a meccsen pontot szerez. Talán, ha a 91. percben Varga nem véd nagyot és az a fejes bemegy..., de nem ment be. A ZTE FC hiába ment már előre és támadta végig az utolsó tíz percet, késő volt már mindez.

A ZTE FC együttesében sok volt a hiányzó, ettől függetlenül annyira tartalékos sem volt, hogy ne kerülhette volna el azokat a gólokat, melyeket megint kapott. Ám, ez is kudarc és ezen a tényen semmi nem változtat, amivel még nehezebb helyzetbe került a zalai gárda.