Szepetnek SE - Érdi VSE 1-2 (0-0)

Szepetnek. Jv.: Altorjay.

Szepetnek: Bocskai - Fadgyas, Üst, Pápai, Millei (Dömötör, 57.), Szabó B., Csavari, Nagy T., Rákhely, Bános (Déri, 85.), Orsós (Pál, 63.). Edző: Németh István.

Gólszerzők: Rákhely (69.), ill. Monori (71.), Pintér (80. - 11-esből).

NB III-es ellenfelet fogadott a dél-zalai alakulat, mely nem ijedt meg magasabban jegyzett ellenfelétől. Mezőnyben egyenrangú volt a Szepetnek, mely helyzeteket is ki tudott alakítani - a találkozó elején két nagy zalai lehetőség is kimaradt, illetve a szurkolók egy büntetőt is számon kértek a játékvezetőn. Fordulás után maradt minden ebben a kerékvágásban, illetve a drukkerek nagy örömére a házigazda megszerezte a vezetést. A boldogság azonban alig két percig tartott, sőt, hamarosan a vendégek 11-esből a győztes találatot is megszerezték.

Németh István: "Nem vagyok csalódott, inkább büszkeséget érzek, mert az osztálykülönbség ellenére végig pariban voltunk. Az ellenfél főleg pontrúgások után veszélyeztetett, annyi hiányérzet maradt bennem, hogy a helyzeteinkből szerezhettünk volna még gólt. Az erőnket azonban megmutattuk, abban bízunk, hogy jó csapatunk lesz a következő bajnokságban."

Lovászhetény-Pécsvárad - Deák-Gizmó Murakeresztúr SE 5-1 (1-0)

Pécsvárad. Jv.: Cservölgyi.

Murakeresztúr: Molnár - Békefi, Czigány, Bekő (Gerencsér, 65.), Szilveszter, Büki, Márkovits (Mohácsi, 79.), Polgár (Nmeth D., 56.), Orbán, Gyuranecz, Szabó I. (Vadász, 79.). Edző: Visnovics László.

Gólszerzők: Kelemen (45.), Szaniszló (56.), Kovács A. (57.), Zsigrai (71.), Szentes (80.), ill. Gyuranecz (88.).

Szombaton a Murakeresztúr volt az egyetlen zalai csapat, mely idegenben, Baranyában lépett pályára. A párharc sokáig kiegyenlített volt és az első félidő utolsó percéig döntetlenre is állt, a hazaiak saját szemszögükből a legjobbkor találtak be a murakeresztúri kapuba. Fordulás után aztán beindult a pécsváradi gólgyártás, a vendégek sorsa megpecsételődött, amikor a második játékrész elején gyors egymásutánban két gólt is kaptak. A házigazda igen magabiztos győzelemmel jutott a következő körbe, a zalai csapatot pedig vigasztalhatja, hogy a hajrában a becsületgólt azért sikerült megszereznie.

Visnovics László: "Jobb csapattól kaptunk ki, ellenfelünk évek óta a baranyai első osztály élmezőnyéhez tartozik, sőt, megfordultak az NB III-ban is. Helytálltunk becsülettel, ha nem lettek volna hiányzónk, szorosabb is lehetett volna a vége."

A Magyar Kupa első fordulójának vasárnapi programjában megyénket két csapat képviseli: A Zalaszentgróti VFC Úrkútra, az FC Nagykanizsa pedig Maroshegyre látogat. Mindkét mérkőzés 16.30 órakor kezdődik.