Lánczos Attila, az FC Nagykanizsa ügyvezetője a sajtótájékoztató kezdetén köszönetet mondott a klub támogatóinak, illetve Nagykanizsa önkormányzatának, amiért a csapat mellé álltak és összefogással biztosítják azt az anyagi hátteret, melyre alapozva megcélozhatják a feljutást. A sportvezető kiemelte: a nyári erősítéseket is ebben a szellemben hajtották végre, ezek közül pedig a legnagyobb lépés szerinte az volt, hogy a tavalyi gárda 14 fős magját sikerült együtt tartani.

– Hogy a csapat jó úton járt, mutatja az is, hogy három játékosunk is NB II.-es próbajátékon vett részt az elmúlt időszakban – fogalmazott Lánczos Attila. – És a jövőbeli sikeres szereplésünk szempontjából jó hír, hogy mind a hárman (köztük a Nyugati-csoport tavalyi gólkirálya, Lőrincz Bence is) visszatértek Kanizsára.

Ahol találkozhatnak új arcokkal is az öltözőben. Az együttes igazolt kapust, Haála Kada személyében, Kaposvárról csatlakozott a gárdához Kálmán Szilárd, illetve Teskándról érkezett Szinay Bendegúz. A ZTE-ben nevelkedett Fehér Barnabás a szlovén másodosztály érintésével lett kanizsai, míg Kovács Bence az Illés Akadémiától érkezik, s őt a nagycsapat mellett az utánpótlásban is figyelembe veszik. De az előélete alapján mindenkinél nagyobb érdeklődést kelthet Kalafat Álmos érkezése. Magyar anyuka és török apuka gyermekéről van szó, aki a neves Besiktasban nevelkedett, s volt a klub U19-es csapatában gólkirály is. Magyarországon Debrecenben játszott először, közben bemutatkozott hazánk U19-es válogatottjában, a kanizsaiak pedig már az előző szezon téli szünete óta igyekeztek megszerezni.

– Úgy érzem, a csapatot a szándékoknak, a céloknak és a lehetőségeknek megfelelően sikerült megerősíteni – vélekedett Lánczos Attila, hozzátéve: a további sikeres működés záloga lehet az is, hogy az elmúlt szezonban hatékonyan működött szakmai stáb is egyben maradt. – Fontos pillanat ez, hogy egyértelműen kitűztük magunk elé a feljutást, úgy érzem, az elhatározás megmozdít valamit a helyi labdarúgásban. Jele volt ennek az is, hogy a szurkolóink lelkes csapata a múlt héten társadalmi munkában dolgozott a stadionban, hogy méltó körülmények között fogadhassuk majd az ellenfeleket.

Az FC Nagykanizsa a bajnoki főpróbát ma 10.30 órás kezdéssel tartja a horvátországi Kaproncán, ahol a helyi harmadosztályban játszó NK Koprivnica FC lesz az ellenfél. Egy hét múlva (július 30.) pedig következhet az NB III.-as rajt, az MTK második csapatának otthonában.