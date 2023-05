Nem tudták megrendezni a megyei I. osztályban a bajnokság rangadóját, ami akár az aranyéremről is dönthetett volna már vasárnap, hiszen állt a víz a pályán. A Semjénháza és a Csesztreg összecsapását mindenképpen a bajnokság utolsó fordulója előtt pótolni kell, s jelen pillanatban az egyetlen szóba jöhető időpont a jövő szerdai nap (május 24.), lévén, hogy most szerdán kupaforduló lesz, amiben a Csesztreg még érdekelt. Az új időpontról az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága dönt.

Ám, ha már kupa, nézzük, hogy szerdán milyen mérkőzéseket rendeznek. A Zala Megyei Kupa elődöntőit és a helyosztók párosításait is kisorsolták. Most szerdán 17.30 óra kezdettel az elődöntőben Zalaszentgrót-Tarr Andráshida SC és Szepetnek-Csesztreg találkozókat rendeznek. A két győztes jut be a Zala Megyei Kupa döntőjébe.

A megyei kupából az első öt csapat jut fel a MOL Magyar Kupa országos főtáblájára, így az elődöntők mellett helyosztókat is rendeznek:

Szerda, 17.30: Deák-Gizmó Murakeresztúr-Zalalövői TK, Zalaapáti-Semjénháza.

Ez utóbbi párosítások győztesei játszhatnak az ötödik, kiadó helyért.