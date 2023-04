FC Nagykanizsa–Érdi VSE 3-1 (3-0)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Maml.

FCN: Borsi – Józsa, Kovalovszki, Bence, Szabó P. – Kondor (Kretz, 61.), Godzsajev (János, 61.) – Szilágyi (Szanyi, 87.), Szökrönyös D., Lőrincz (Sági, 76.) – Török (Kovács Gy., 76.). Edző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Lőrincz (13.), Szabó P. (17., 44.), illetve (Kürti (11-esből, 73.).

Az öt mérkőzés óta veretlen Érd ellen remek mélységi passzokkal kezdett a Kanizsa, mely nagyjából 20 perc alatt két lesgólig (ebből volt egy az ellenfélnek is), kihagyott ziccerig és biztos vezetésig jutott. A folytatásban mindkét csapat eltalálta egyszer a kapufát, a házigazda viszont egy megpattanó lövés után növelte előnyét. A váratlanul sima első félidő után a hazaiaknak már arra is volt lehetőségük, hogy a tempó megválasztásánál a szezon vasárnapi folytatására gondoljanak. Kisebb zalai lehetőségek még akadtak, gólt azonban csak az Érd szerzett, büntetőből. A hazai győzelem már nem volt veszélyben.

Gombos Zsolt: „Rég láttam ilyen remek első félidőt a csapattól: harcosak és magabiztosak voltunk, megérdemelten jutottunk háromgólos előnyhöz. A folytatás nem a tervek szerint alakult, de így is büszke vagyok a fiúkra: nagyon jó ellenfelet sikerült legyőzni.”

ZTE FC II.–Balatonfüred 3-0 (2-0)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Dombi.

ZTE II.: Németh E. – Bedi (Csóka Do., 46.), Mim (Sebestyén, 46.), Király, Tullner, Balabás (Mulasics, 78.), Papp Cs., Baloteli, Kryvotsiuk (Jóna, 63.), Kámi, Safronov (Bedő R., 46.). Edző: Koller Zoltán.

G.: Papp Cs. (9., 37.), Csóka Do. (90.). Kiállítva: Bartha (Balatonfüred, 71.).

Az első perctől kezdve uralta a mérkőzést a házigazda, mely szünetig szép gólokat lőve jutott magabiztos előnyhöz. Az egerszegiek játéka a számos félidei változtatás után sem esett vissza, a helyzetek azonban egy darabig kimaradtak. A kiállítás után a vendégek végleg lemondhattak a pontszerzésről, amit a ZTE az utolsó percben góllal tett egyértelművé.

Koller Zoltán: „Gratulálok a csapatnak, minden kétséget kizáróan mi voltunk a jobbak ezúttal. Korábban is eldönthettük volna a meccset, de így is elégedett vagyok.”



VLS Veszprém–Technoroll Teskánd KSE 3-0 (1-0)

Ajka, 100 néző. Jv.: Papp.

Teskánd: Pergel D. – Bekő B. (Péterfi, 66.), Vert, Nagy R., Horváth J. (Fábián, 73.), Hetesi, Kovács Z. (Gyarmati, 73.), Bontó (Kiss P., 73.), Kiss Á., Bedő M., Szabó M.(Szinay, 61.). Edző: Pergel Attila.

G.: Gálfi (9., 62.), Bakos (77.).

Bátran birtokolta a labdát és még helyzeteket is kialakított a Teskánd az első félidőben, a hazaiak egy szöglet utáni kontra végén jutottak előnyhöz. Hasonlóan alakult a második játékrész is: a vendégek meccsben voltak, de gólig nem sikerült eljutniuk.

Pergel Attila: „A végeredmény túlzó, fiatal csapatom dicséretet érdemel. Készülünk a Győr ellen, jó eredményt szeretnénk a hétvégén.”