Haladás VSE II – Nagykanizsai Futsal Club 3-4 (2-2)

Szombathely, 50 néző. Jv.: Juhász D.

Nagykanizsa FC: Szőke R. - Schuller, Szőke Á., Gyurcsányi, Szakmeiszter J. Csere: Szabó Á. (kapus), Füzesi, Horváth E., Horváth G., Millei.

Gólszerzők: Kovácsics (6.), Sodics (11., 33.), illetve Szakmeiszter J. (7., 18.), Horváth E. (38.), Schuller (39.)

A kanizsai NB II-es futsal együttes fordulatos meccset vívott a felsőházi tagságát már korábban kivívó Haladás II-vel, mely gárda ellen a vasi városban háromszor is egyenlíteni kellett Millei Bálintéknak. Harmadszor nagykanizsai oldalról Horváth Elemér köszönt be a 38. percben, s persze ne feledkezzünk meg a dél-zalai csapatból Szakmeiszter Jánosról, aki duplájával az első két egyenlítést „vállalta magára”. Aztán egy perccel a találkozó vége előtt Schuller Ferenc lőtt a hálóba, így eldőlt, hogy 4-3-as győzelmével a hatodik NFC biztosan pontelőnnyel végez a Dunaújváros előtt. Hétfőn késő este az újvárosiak meccse is zárult, akik a Szigetszentmiklóssal 3-3-ra végeztek, s a dél-zalaiak végül három ponttal gyűjtöttek többet náluk.