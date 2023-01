Múlt szombaton a ZTE régi székházának második emeleti tárgyalójában elkezdődött a 65 órás tanfolyam, amiről előzetesen Gyarmati Tibor elmondta, hogy idén kifejezetten sokan jelentkeztek. Akik esetleg most döntenének arról, hogy ők is csatlakoznának a tanfolyamra jelentkezők közé, van még lehetőség rá.

A most indult képzésre harminchárman jelentkeztek, ami csak eggyel marad el a korábbi legtöbb jelentkezőtől, viszont messze felülmúlja ez a szám a két évvel ezelőtti kilencet - indította a beszélgetést a számok "nyelvén" Gyarmati Tibor, amikor megkerestük. - A képzés 65 órás, de harminc százalék hiányzási kvóta még belefér. Most azt mondom, hogy a harmadik szombaton jelentkezők is elvégezhetik még a tanfolyamot. Nagyon szeretnénk, ha minél többen lennének játékvezetők Zala megyében is, hiszen a létszám csökken, mérkőzésekből pedig bőven van. Cél egyrészt a fiatalítás és az is, hogy tehermentesítsük a kollégákat, ugyanis a bajnoki szezonban nem ritka, hogy egy-egy hétvégén valaki duplázzon.

Fotó: Shutterstock

Gyarmati Tibor beszélgetésünk során elmondta, hogy tavaly a játékvezetői díjak tekintetében volt emelés, szerinte ez sokat segített azon, hogy nagyobb kedvet kapjanak a bíráskodáshoz. Kérdésünkre pedig elmondta: akin látják, hogy fejlődni akar, annak a háttérből megadják a segítséget ehhez.

- Sok a korosztályos meccs, ott is kellenek játékvezetők és segítők, és egy-egy fiatalnak nem rossz lehetőség ez a keresetkiegészítésre sem - ismerte el a szakember. - A frissen végzett játékvezetőket fokozatosan dobjuk be úgymond a mélyvízbe. Előbb korosztályos mérkőzéseken asszisztálnak, majd meccseket vezetnek, és utána jöhetnek a megye hármas meccsek, és így tovább. Viszont a hozzáállás a legfontosabb, ha valaki odateszi magát, az rögtön látszik. Nekik abban tudunk segíteni, hogy felgyorsítjuk a lépcsőfokokon való átjutást, persze abban az esetben, ha látjuk bennük a tehetséget. Nem titok, hogy a megye egyes keretből tavaly mi is adtunk fel olyan kollégákat az akadémia képzésre, akik alkalmasnak tűntek erre a feladatra. Három-négy napos országos képzések segítik a fejlődésüket, kapnak laptopot, felszerelést, hogy minél hatékonyabban sajátítsák el az anyagot. Büszkék vagyunk Berke Balázsra, aki Zalában kezdett, ma már FIFA játékvezető és nem mellesleg a legjobb hazai játékvezetőnek is megválasztották.

Visszatérve a most indult tanfolyamra, Gyarmati Tibor szerint a képzésre jelentkezettek összetétele megfelelő. Tizenöt éves kortól lehet jelentkezni, most van a résztvevők között két húsz év alatti, de jellemzően húsz és harminc, illetve a harminc és negyven év közötti korosztály képviselői.

- Van olyan résztvevőnk is, akinek bevallottan előzőleg semmi köze nem volt a labdarúgáshoz, viszont maga a játékvezetés érdekli, ezért is jelentkezett - szolgált egy kis érdekességgel a tanfolyamvezető. - Van két leány jelentkező, de például tavaly kilenc hölgy végezte el a tanfolyamot. Az ajtó a most következő szombaton és még az azt követőn is nyitva áll, s akár a képzés helyszínén is lehet jelentkezni.

A szombatonként 8 órakor kezdődő képzés a ZTE egerszegi régi székházában vegyesen zajlik az elméleti és a gyakorlati órák tekintetében, és március elején következnek majd a vizsgák.