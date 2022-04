A ZTE FC immár hatodik mérkőzés óta veretlen és még a kapuját is megóvta ezeken a találkozókon a góltól, míg a Budapest Honvéd is kezdi összekapni magát azóta, hogy Nebojsa Vignjevic lett a vezetőedző. A pénteki találkozót az egerszegiek várják kedvezőbb helyzetből, hiszen a negyedik helyen állnak (36 pont), ugyanakkor a fővárosi alakulat a nyolcadik (32). A ZTE és a Honvéd a múltban is kemény csatákat vívott egymással, amiről minden bizonnyal Molnár Balázs, az egerszegiek megbízott vezetőedzője is tudna mesélni, de most nem nosztalgiázni készül ő sem.



Sokkal inkább arra összpontosít, hogy miként lehetne megszerezni a három pontot, hiszen egy fontos szakasza következik a bajnokságnak. Hogy miért? Nos, Molnár Balázst erről is kérdeztük.



– Egy négymeccses sorozat kezdődik a pénteki találkozóval, amelyben háromszor játszunk idehaza – említette a szakvezető, aki azt is elárulta, miért figyelnek most erre a négy meccsre nagyon (nem mintha a többire kevesebb irányulna…). – A jövő héten Újpestre utazunk, majd fogadjuk a Paksot és az MTK-t. Azt gondolom, hogy ezeken a találkozókon nagyjából meg is alapozhatjuk a későbbi helyezésünket. A Honvéd játékát szerintem egész jól feltérképeztük, egy párharcokban erős, egyénileg pedig jó képességű labdarúgókból álló együttes lesz az ellenfelünk. Megvannak a gyengéik is, de ezekről most nem beszélnék…, nem árulnám el, mire gondolok. A lényeg, hogy csapatként szeretnénk felülmúlni az ellenfelet.



Hat meccs óta nem kapott gólt a ZTE FC, ám ezeken a találkozókon csupán három alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. Ami nem sok, ezt a szakvezető is tudja.



– A stabil védekezést meg kell tartanunk, ám minél több helyzetet is szeretnénk kidolgozni, hiszen a támadójátékunkon kell javítani, ezt mi is látjuk – ismerte el Molnár Balázs. – Erről már beszéltünk, ugyanakkor azt is elmondtuk, hogy a bajnokság hátralévő részében a fiatal támadóinknak több szerepet szeretnénk adni, hogy bebizonyítsák, élni tudnak a lehetőséggel. Ezt az irányt tartani akarjuk.



Rákérdeztünk Sime Grzan állapotára is, hiszen a télen – kölcsönbe – érkezett horvát fiúról kedvező kép alakult ki, de aztán az FTC ellen elszakadt a bokaszalagja. Vele kapcsolatban Molnár Balázs elmondta, hogy már túl van a rehabilitáción, a csapattal edz, és ő maga sem lenne meglepve, ha pénteken a nevezettek között lenne… Bedi Bencével kapcsolatban megtudtuk, bíznak benne, hogy most már visszatérhet a remek játékos. Emir Halilovic viszont biztosan pihen: újra összegyűlt neki az ötödik sárga lapja.