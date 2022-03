Ahogy már korábban beszámoltunk róla, Waltner Róbert kérte a szerződése felbontását, amit a klub elfogadott és Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa már pénteken jelezte, hogy a szezon hátralévő részében a csapat munkáját a szakmai stáb többi tagja irányítja majd. Az, hogy kinek mi lesz a szerepe, ez a későbbi napok egyeztetésein múlt, így került be ismét a stábba Molnár Balázs, a ZTE FC akadémiájának vezetője, aki az utánpótlásért felel.

A ZTE FC 2002-es bajnokcsapatának a tagja, a 2007-ben a bronzérmes együttesnek is játékosa volt. Az egerszegiek saját nevelésű futballistája a válogatott mezét is magára ölthette (14-szer), pályafutása során légiósként játszott Spanyolországban és Törökországban is. Ha valaki tehát, jól ismeri a klubot, a múltat és a ZTE FC jelenlegi csapatát is. Molnár Balázs egyébként aktív pályafutása lezárása után 20013-ban kezdett edzősködni a kék-fehéreknél, négy esztendeje pedig az akadémiát vezette. Tavaly, szinte pontosan egy éve, amikor Waltner Róbertet nevezték ki vezetőedzőnek már bekerült a stábba segíteni, és akkor az volt az elsődleges feladat, hogy a csapat bent maradjon az NB I-ben. Ami sikerült, az új szezontól Molnár Balázs maradt az edzői csapatban, miközben az akadémiai feladatokat is ellátta, novemberben pedig visszatért az utánpótlásba.

Most ismét új helyzet adódott. Végh Gábor többségi tulajdonos azt kérte, hogy térjen vissza a felnőtt csapat szakmai stábjába, melyben megbízott vezetőedző lesz. Segítői továbbra is Ferenczi István és Bozsik József lesznek, Vlaszák Géza pedig a kapusedző. Ahogy, eddig is volt.

"Mivel a csapatnál jók az eredmények, illetve jó a csapategység is, ezért az volt a vezetőség elképzelése, hogy minél kevesebb változás történjen a csapat életében. Ezért a tulajdonos nem új edzőben gondolkodott, hanem abban, hogy a meglévő stáb vigye tovább a csapatot. Csak annyi változás történt, hogy ebbe a stábba beléptem megbízott vezetőedzőként. Engem, illetve az egész stábot ismeri a csapat, így pedig elérhetjük azt, hogy minden a legzökkenőmentesebben menjen tovább" - nyilatkozta a klub honlapjának Molnár Balázs, aki azt is elmondta: a mostani negyedik helyezés rendkívül előkelő és mindent el fognak követni azért, hogy a hátralévő nyolc fordulóban eredményesek legyenek és a 4-6. helyezést elérjék.

A válogatott szünet után szombaton a ZTE FC a DVSC vendége lesz Debrecenben.