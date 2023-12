A Hevesi Sándor Színház társulatának tagja a zsúfolásig telt teremben a boldoggá avatott Brenner János vértanúhalált halt fiatal papnak ajánlotta az önálló estét, jelezve, az ő ihletésére és barátai biztatására készült az irodalmi est, mellyel a lelki készülődéshez szeretne hozzájárulni. A puritán díszletben, témakörhöz illő környezetben a magyar költők, Ady Endre, József Attila, Babits Mihály, Szép Ernő, Pilinszky János, Sík Sándor Harsányi Lajos egy-egy költeménye mellett felhangzott több vallásos, a keresztény hitet megidéző magyar és angol nyelvű dal is, köztük a Melletted a Godspell (Isteni-játék) című zenés játékból, a Napfivér, Holdnővér című film egyik ismert himnikus betétdala, valamint a The Lord's prayer, amit az angol nyelvű Miatyánk-ként tartanak számon. Két ének is felcsendült Bellus Attila előadásában a Csíksomlyói Passióból (Szép violácska és a Virágvasárnap mit teszel).

Az est első blokkjában hangzott el Faludy György által fordított nagy hatású Villon-vers, a Haláltánc ballada, mely a senkivel kivételt nem tevő végre figyelmeztet gazdagot, szegényt, hatalomvágyót, igazat, hamisat, kevélyt, álszentet, hiszékenyt, pénzhajhászt: " Nincs szív, mit kardom át ne járna,/ enyém a föld!"... S hogy este lett,/ egy csontváz tántorgott eléje/ s elfutta, mint egy porszemet. / Kényúrként éltünk mindahányan, /s az évek szálltak, mint a percek,/ véred kiontott harmatával/ irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!" Villont erősítette és ellenpontozta Szép Ernő gondolata: "Megmarkolom két válladat,/ Szemembe nézz, ne hadd magad,/Tiszta maradj, maradj szabad,/ Ne bukj el, meg ne add magad./ Légy tiszta, hős légy, légy erős,/ Holtrészeg légy, légy eszelős,/ A Földre felhőkből tekints./Te légy az isten, hogyha nincs."