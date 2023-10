Mint azt Sándor Alexandra mondta: a témaválasztás nem változott, továbbra is portrék érdeklik leginkább, ez örök szerelem marad, hisz ebben találja meg leginkább a kihívást, ami a legfontosabb számára, mert a kihívások viszik előre a fejlődést. Arról is beszélt, hogy az első kiállítás anyagának összeállítása óta lecsökkent a rajzolással töltött órák száma, hisz akkor – ahogy fogalmazott – még egy műszakot eltöltött a rajztábla előtt, ma már jobbára csak hétvégére korlátozódik az alkotómunka. Természetesen több terve is van, a portrérajzolás mellett a bárki számára elérhető videócsatornáját is igyekszik új tartalmakkal megtölteni, ahol olyan trükköket, technikákat mutat meg hozzá hasonló autodidakta művészeknek, melyekkel segítségükre lehet.

A kiállítás megnyitóján Horváth László polgármester mondott köszöntőt, az alkotásokat Bíró Krisztina, a Lenti Általános Iskola és Gimnázium igazgató-helyettese, Alexandra gimnáziumi osztályfőnöke méltatta.

A tárlat november 6-ig látogatható.