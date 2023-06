– A Békési virágok Zalában című vitrinkiállításon például futókat, terítőket, párnákat, mappaborítót láthat a közönség. Részben újítottunk a mintákon, sok esetben próbáltuk megtartani a régi motívumokat. Ezek olyan tökéletesen elkészített és ma is gyönyörű, mutatós minták, hogy nem illik azon sokat változtatni, nem szeretnénk „rontani” rajta – mondta mosolyogva Anikó. – Mi fehér alapon dolgozunk most, mert a világítás mellett jobban látjuk az öltéseket, de a vitrinben bézsalapú darabokat is találunk. Nagyon precízen kell dolgozni, ugyanazokba a lyukakba kell ölteni, mert ha csak egy milliméterrel arrébb öltünk, akkor már nem szép a végeredmény. Nagyon tömött minta. Gondoljunk bele, hogy annak idején hogyan tudtak annyira pontosan bőrre varrni az ügyes szűcsök.

A békési szűcshímzési hagyományokat kutatni, gyűjteni, majd textilre átdolgozni dr. Szabó Imréné kezdte, miközben szakköröket vezetett és szakkörvezetőket képzett, folytatta a szakkörvezető. 1972-ben Mezőkovácsházán már 26 szakkörvezető vizsgázott, s három év múlva Békésben már 88 szakkörvezető tevékenykedett. Tíz év múlva Békési Műhely címmel jelent meg a szűcshímzéseket bemutató kiadvány. A zalaegerszegiek húsz évvel ezelőtt ismerkedtek meg a Népművészet Mesterével és tanulták tőle ezt a rendhagyó és mutatós motívumkincset.