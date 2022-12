Az osztrák származású, de már évtizedek óta Magyarországon élő énekes-gitáros-dalszerző, Ripoff Raskolnikov, valamint billentyűs hangszereken játszó zenésztársa, többek közt a Muddy Shoes zenekarból is ismert Nagy Szabolcs mutatta be közös műsorát péntek este a PopUp Undergroundban. A Hangfoglaló Program által támogatott koncerten Ripoff szerzeményei mellett több ismert dal átirata is elhangzott.