A tárlat bemutatkozott már Letenyén és Nagykanizsán is, most Lentibe érkezett. A megnyitón elhangzott, hogy Árkus Péter több szállal kötődik a városhoz, 2013-ig aktív tagja volt a Kerka Táncegyüttesnek. Ez az időszak meghatározó és szép korszaka volt életének, nem volt kérdés, hogy eleget tesz a felkérésnek és a kéklámpás modellekből álló gyűjteményét itt is megmutatja.

A tárlat megnyitóján a Lenti Ádám Jenő AMI növendéke, Török Regő Vangelis Tűzszekerek című darabját adta elő kürtön, így téve még hangulatosabbá az estet.

A rendezvényt Lapath Gabriella igazgatónő nyitotta meg, majd a gyűjtő szavait Baksa Melinda tolmácsolta a közönségnek. A 76 elemből álló gyűjtemény 5 tárlóban kapott helyet, az 1950-es évektől napjainkig találhatóak meg a készenléti rendőrség és a társszervek járművei. Megtudhatta a közönség, hogy ezek a modellek kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, döntő többségük megrendelésre készült, ám van pár olyan darab is, amit vásárolt, az egyik pedig Las Vegasból került a gyűjtő tulajdonába.

A tárlat június 28-ig látható az olvasóteremben.