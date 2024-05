Az önkormányzat, a turisztikai nonprofit kft. és a Hello Hévíz által szervezett kavalkád előadásokat, koncerteket, játékokat, sőt, pünkösdhétfőn fiatalokat hívogató mozimatinét kínál, minden korosztályt megszólítva. A belvárosban pedig kitelepülők sokasága idéz már-már mediterrán vásári élményt.

Szombaton a Szuperhős kerestetik!-játék csábította sétára s kalandra a vállalkozó kedvűeket. Hévíz 12 helyszínén várta mosolyra hangoló szellemi vagy fizikai erőpróba a nevezőket, akiknek öt állomás után garantált nyeremény járt, ha pedig nyolcat teljesítettek, a programzáró sorsolás révén még akár a fődíjat is megszerezhették.

Képkirakó, répa bowling, kvíz, kugli és iszapkutatás is várta a nevezőket, akik séta közben a város értékeivel s üzleteivel is megismerkedhettek. Az egyik legnépszerűbb feladat a Festetics téren csalt mosolyt az arcokra: itt egy hévízi iszappal teli edényben kellett hat kisméretű játékot megtalálni. Persze, a kesztyű alapfelszerelés volt.

A hévízi iszap hat figurát rejtett, ezeket kellett a vállalkozó kedvűeknek megtalálnia

Fotó: Péter B. Árpád

– Minden évben pünkösddel köszönt be a városban a főszezon, egyre többen jönnek, s remélem, az ünnep idén is meghozza azt, amire mindannyian várunk. Ehhez próbálunk hozzájárulni mi is a most már hagyományosnak mondható játékunkkal, illetve Görög Ibolya protokollszakértő értékes előadásával – bocsátotta előre Morvai Anikó, a Hévízi Vállalkozók Egyesületének elnöke. – S a folytatást is aktívra és mozgalmasra tervezzük, munkánkat pedig segíti, hogy egyik tagunk jóvoltából most már egy irodahelyiség is rendelkezésünkre áll.

Hévíz pünkösdi forgatagából a termelői piac is kivette a részét, ahol szombaton színes programokkal s kézműves bemutatókkal várták a vendégeket. A látogatókat Kun Anita és zenekara, a Szőlőhegyi zsiványok, majd a Gyenes Néptáncegyüttes szórakoztatta.

A turisztikai nonprofit kft. jóvoltából a belvárosi színpadon vasárnap este a Papa Jazz Seven, hétfőn 12:30-tól pedig a Parlando énekegyüttes lép fel, s pünkösd második napján délelőtt lesz mozimatiné is a fiataloknak.

– Utoljára 2019-ben volt Hévízen pünkösdi vigalom, amelynek újbóli megrendezését most a megemelt önkormányzati támogatás teszi lehetővé – mondta el Miklós Beatrix, a Hévízi Turisztikai Egyesület elnöke. – A gazdag kulturális kínálat mellett kitelepülő árusok is várják az érdeklődőket, elsősorban Hévíz környéki és zalai termékeket kínálva. A termelők a hévízi piac segítségével gazdagítják e több napos programsorozatot.