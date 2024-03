Családja, ezáltal Somogyi életútja is kalandos. Nem is Magyarországon, hanem az Egyesült Királyságban, Ipswich-ben látta meg a napvilágot, 1807 augusztusában. Apja ugyanis a napóleoni háborúk során hadifogságba esett, ezért ez a nem hétköznapi születési helyszín. Innen a család később Erdélybe, Szilágysomlyóra költözött, majd Somogyi Pestre került. Családjának férfitagjai már korán elkötelezték magukat a hadi szolgálat mellett, így katona édesapja példáját követve Somogyi József is belépett a császári és királyi seregbe. Először a gyalogezredbe, majd a huszárokhoz sorozták, az őrmesteri rangig jutott. Kilenc év katonai tisztség után leszerelt és a rend őreként csendbiztos lett Kecskeméten, majd Pest megyében. Az 1848-as magyar szabadságharc híre azonban újból fegyverbe szólította és hamarosan az úgynevezett Zrínyi önkéntes zászlóaljban küzdött a magyar szabadságért. Harcolt Jellasics ellen, majd főhadnagy, később százados lett. Fontos pozíciókat töltött be Perczel Mór seregében, 1849. márciusában már Tiszafüred térparancsnokaként szólnak róla a források. A világosi fegyverletételt követően, sok társával együtt bujdosásra kényszerült, majd megpróbált megélhetési lehetőséget keresni, de nem sok sikerrel járt.

Igazság- és szabadságérzete hamarosan bajba is sodorta: egy titkos összeesküvés egyik vezetője lett. Jámbor András pesti szabómesterrel és társaikkal együtt 1863-ben egy olyan tervet szőttek, melynek alapja a Habsburg-ház megdöntése lett volna. A röpiratokat terjesztő összeesküvők ügyét azonban felgöngyölítették és 1864. július 3-án Somogyi Józsefet húsz évnyi várfogságra ítélték. Az 1867-es kiegyezés sok egykori rabnak amnesztiát hozott, így Somogyi kegyelmet és egy szerény állást is kaphatott. A Magyar Hadügyminisztérium irodatisztje lett. Egészsége azonban megromlott és a Balatontól nem messze, Kilitiben keresett gyógyulást magának. Életét meghosszabbítani csak rövid időre tudta, hiszen itt hunyt el 1872 májusában.

Az utókor megbecsülte az egykori honvéd emlékét. Siófokon egykoron még úttörőcsapat is viselte Somogyi József nevét, majd a helyi általános vette fel nevét, ahol 1996-ban Nagy Ferenc szobrász és fafaragó művész Somogyi Józsefről készült domborművét avatták fel. Emellett Siófok-Balatonkilitiben a Béke téri hősi emlékművön szintén olvasható neve. A Somogyi-család leszármazottai is számon tartják neves, rebellis ősüket, s akadnak köztük igen híresek is. Somogyi József dédunokája az a Somogyi Klára, aki az 1930-as években neves és ismert magyar teniszcsillag lett. Úgy tűnik, a ’48-as küzdőszellem öröklődik generációkon át!

dr. Kovács Emőke