A rendezvény elején a táncegyüttes vezetője, Kiss-Molnár István néptáncpedagógus emlékezett vissza az elmúlt két évtized sikereire. Ezt követően az utánpótlás csoport, a Kisboróka Táncegyüttes negyedórás műsora hangolta a közönséget az ünnepségre. Utánuk a Zalaapáti Boróka Táncegyüttes "Táncra kelve" című másfél órás önálló, teljes egységet alkotó műsora következett. Az összeállításban kalotaszegi, dél-alföldi, kalocsai, moldvai, sárközi, szilágysági, nyárádselyei és zalai táncok elevenedtek meg. A műsorban közreműködött a Cserta Táncegyüttes és a Csádé Zenekar Kovács Péter népzenésszel kiegészülve.

A műsor rövid szünetében az együttes vezetője, Kiss-Molnár István az alapító és a már visszavonult táncosokat köszöntötte. Az ünnepségen részt vett Vincze Tibor polgármester, aki a csoportot arról biztosította, hogy továbbra is támogatják és segítik tevékenységüket, és egy születésnapi tortával is kedveskedett a jubileum alkalmából. A polgármester kiemelte, a település büszke az együttesre, majd méltatta a fantasztikusan sikerült szombati gálaműsort. Az est végén az egykori és a ma is aktív tagok állófogadáson ünnepeltek és vágták fel a tortát.